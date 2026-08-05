Cerca de 120 fotografías retratan el compromiso social de Torrelavega en 'Radiografías de una ciudad'

Presentación de la cuarta edición de la exposición 'Radiografías de una ciudad'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la exposición 'Radiografías de una ciudad. Personas y personajes de Torrelavega. El compromiso social', con cerca de 120 fotografías de nueve autores, podrá visitarse del 7 de agosto al 6 de septiembre en el Centro Nacional de Fotografía.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la muestra, acompañada por los comisarios Pepe Terán y Feliciano López, y dos de los fotógrafos participantes, Francisco Javier Asensio y Ricardo Corpas.

Además de estos dos, los fotógrafos que participan en la exposición son Ángel Jorde, Iyán Rojo, José Ángel Fernández, Juncal Sordo, Marina Serrano, Meritxell Miguel y Teresa Gutiérrez, que en esta edición centran su mirada en las personas y entidades que desde el ámbito asociativo contribuyen cada día a mejorar la vida de los demás.

En concreto, hacen referencia a Arate Caló, Nueva Vida, AMICA, la Asociación Española Contra el Cáncer, AMECAN, el Refugio Canino de Torres, la Escuela de Arte y la Asociación de Personas Sordas.

La inauguración tendrá lugar el viernes 7 de agosto, a las 19.30 horas, e incluirá, como es habitual, servicio de interpretación en lengua de signos.

Además, los visitantes podrán recoger gratuitamente el fotolibro editado con motivo de esta cuarta edición, que recopila el contenido de la exposición.

Durante la presentación, Vélez ha destacado la consolidación de un proyecto que se ha convertido en una de las "señas de identidad" del Centro Nacional de Fotografía.

Ha subrayado que Torrelavega tiene "un gran tejido asociativo" y, además, las ciudades "se explican", además de por su historia o patrimonio, por las personas que las habitan y que dedican parte de su vida al cuidado de los demás y a construir comunidad.

La concejala ha destacado que los nueve autores participantes se han acercado a estas realidades "con sensibilidad, con respeto y con una mirada profundamente humana", ofreciendo un recorrido que transmite emociones, cuenta historias e invita a reflexionar sobre el compromiso colectivo de las asociaciones de Torrelavega.

Por su parte, el comisario Pepe Terán ha indicado que el objetivo de la exposición es que sirva como homenaje a todas las asociaciones que trabajan en Torrelavega.

Mientras que Feliciano López ha explicado que cada fotógrafo ha desarrollado su propio lenguaje y objetivo, mostrando tanto la labor de quienes colaboran en las asociaciones como la realidad de las personas a las que prestan apoyo.