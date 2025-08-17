Cerca de 1.400 animales se dan cita en la quinta feria ganadera del Llano de Penagos - GOBIERNO DE CANTABRIA

PENAGOS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Llano de Penagos celebra este domingo la quinta edición de su feria ganadera con la participación de cerca de 1.400 animales procedentes de ganaderías de toda Cantabria.

Así, se han reunido 856 cabezas de ganado vacuno, 229 de equino, 214 de caprino, 54 de ovino, 15 asnos y 10 alpacas.

A la cita han acudido los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Ganadería, María Jesús Susinos, quienes han destacado que el evento se ha consolidado como punto de encuentro "fundamental" para el sector primario.

Durante la feria, organizada por el ganadero local Ulises García en colaboración con el Ayuntamiento, ambos consejeros han destacado la importancia del sector ganadero para la economía local y para el desarrollo sostenible de Cantabria.

"Apoyar a los ganaderos es invertir en el futuro de la comunidad autónoma y en la conservación de nuestro medio ambiente", han coincidido en resaltar.

Además, Media y Susinos han defendido que este tipo de encuentros no solo es una oportunidad para mostrar "la calidad y variedad del ganado cántabro", sino que también contribuye a impulsar políticas que fomenten "la sostenibilidad haciendo más competitivo al sector rural".

Durante la feria del Llano de Penagos, que reúne a ganaderos de toda la región, también se llevan a cabo otras actividades paralelas como comida popular, el arrastre caballar en memoria de José Luis Cotero Vega, o la exhibición de deportes rurales.

Entre otras autoridades, los consejeros han recorrido el recinto ferial acompañados por el alcalde, José Carlos Lavín, y otros miembros de la Corporación municipal, que han agradecido la apuesta de Ulises García por la organización de este evento, que es apoyado por el Ayuntamiento y las juntas vecinales de Sobarzo, Cabárceno, La Arenal y Penagos, ha informado el Gobierno.