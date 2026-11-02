Cerca de 180 jóvenes imaginan el Santander del futuro en el Bootcamp de la Escuela de la Energía de Fundación EDP - EDP

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 180 estudiantes del Colegio San Agustín y del IES Peñacastillo han participado en Santander en una nueva edición del Bootcamp de la Escuela de la Energía de Fundación EDP, una experiencia educativa que acerca la sostenibilidad y la transición energética a las nuevas generaciones a través de metodologías innovadoras y con el reto de hacer de la ciudad de Santander una ciudad mejor para el futuro.

El objetivo ha sido situar a los jóvenes en el centro y animarlos a observar su entorno, detectar oportunidades de mejora y transformar sus inquietudes en propuestas concretas.

Para conseguirlo, los estudiantes han conocido primero las experiencias de representantes de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Racing Santander o Alega Cantabria Baloncesto, entre otras. Después, organizados por equipos, han desarrollado sus ideas y preparado un pitch para defenderlas al final de cada jornada.

La directora de Fundación EDP, Vanda Martins, ha destacado el valor de apostar por la educación como motor de transformación. "Creemos en la educación como una herramienta fundamental para construir un futuro más sostenible. Queremos ofrecer a los jóvenes espacios en los que puedan escuchar, aprender, compartir sus ideas y, sobre todo, descubrir que ellos son los verdaderos protagonistas del cambio y del futuro", ha señalado.

El trabajo de los estudiantes se ha traducido en ideas relacionadas con cuestiones muy próximas a su día a día y a la realidad de Santander, desde el ocio y la movilidad hasta la integración social, la accesibilidad, el turismo o el cuidado del espacio urbano. "Están aprendiendo a trabajar en equipo, que es fundamental. Están escuchando a todos, todos proponen sus ideas y todos se sienten partícipes de la actividad", ha explicado Ana Ruiz, profesora del Colegio San Agustín.

Por su parte, Rafael Ortíz, profesor del mismo centro, ha subrayado que esta experiencia permite al alumno "salir de su entorno más cómodo" y convertirse en protagonista, reforzando capacidades como la observación, la reflexión, el pensamiento crítico, la escucha y la comunicación.

Para la directora del Instituto Peñacastillo, Verónica Rodríguez, esta experiencia permite a los alumnos poner en práctica lo trabajado en el aula en un entorno diferente, relacionarse con otras personas "y descubrir que sus ideas también pueden contribuir a mejorar su ciudad".

Las propuestas surgidas durante el Bootcamp han mostrado también la capacidad de los jóvenes para conectar sus propias preocupaciones con las necesidades de la ciudad. Entre ellas se encuentran iniciativas para mejorar la movilidad en las inmediaciones de El Sardinero durante los partidos del Racing o la creación de un centro de integración para personas procedentes de otros países y culturas, pensado como espacio de convivencia y encuentro con los vecinos de Santander.

APRENDER DE QUIENES YA ESTÁN TRANSFORMANDO SU ENTORNO

Las experiencias compartidas por los ponentes han servido como punto de partida para demostrar a los estudiantes que una idea puede tener un impacto real en la sociedad.

Desde la AECC en Cantabria, Marcos López ha invitado a los participantes a acercarse al voluntariado y a comprobar cómo sus propias ideas pueden contribuir a transformar su entorno.

Por su parte, el representante de Fundación Racing Santander, César Anievas, ha destacado la importancia de apoyarse en los demás para sacar adelante cualquier iniciativa, recordando que las alianzas permiten que los proyectos crezcan gracias a la experiencia y las aportaciones de otras personas.

Los ponentes también han animado a los jóvenes a confiar en sus ideas y afrontar su futuro con iniciativa.

David Fernández, de La Quesona, les ha recordado que "sin esfuerzo no hay recompensa: para recoger hay que sembrar. Que no pierdan esa parte de locura y atrevimiento, porque la emoción también es fundamental para sacar adelante una idea", ha animado.

Por su parte, Nacho del Corral, de Hostelería Pereda, les ha aconsejado "crecer sin presión y disfrutar de esta etapa. La vida da muchas vueltas, pero las decisiones que empiezan a tomar ahora también irán definiendo su futuro".

Y Samuel Rodríguez, jugador profesional de baloncesto, ha puesto el acento en la libertad para construir su propio camino. "Que sepan que pueden escribir su propio futuro, tanto personal como profesional. Que estudien, viajen, investiguen y se equivoquen, porque nadie tiene su futuro definido".

Entre los ponentes ha estado también Santi Arrarte, que ha animado a los jóvenes a no descartar ninguna propuesta por pequeña que pueda parecer. "Cualquier cosa que puedan pensar que es una tontería puede ser el origen de una gran idea, un gran avance, la base de un negocio o influir en otra persona".

Los propios estudiantes han destacado tanto el aprendizaje como la convivencia y el trabajo colectivo que implica la experiencia. Isabella, una de las integrantes del equipo ganador del Colegio San Agustín, que se alzó con la victoria tras la presentación de ideas realizada durante el Bootcamp en su primera jornada, plantea llevar más allá su compromiso con Santander, impulsando acciones para recaudar fondos destinados a personas con problemas de accesibilidad y a iniciativas que beneficien al conjunto de la ciudad, desde la mejora de parques y fachadas hasta la limpieza de espacios urbanos.

Durante ambas jornadas, voluntarios de EDP han acompañado a los estudiantes en el desarrollo de la actividad. Los integrantes del equipo ganador de cada centro reciben una bicicleta y un casco y tendrán la oportunidad de participar en el encuentro internacional de ganadores de los Bootcamps ibéricos, previsto en Alentejo, Portugal, en mayo de 2027.

Los Bootcamps forman parte de la Escuela de la Energía, el programa educativo de Fundación EDP dirigido a acercar la transición energética y la sostenibilidad a niños y jóvenes, combinando experiencias presenciales con recursos educativos digitales para estudiantes de entre 6 y 16 años.

La Fundación EDP tiene como objetivo fomentar una transición energética justa, reforzando el compromiso del Grupo EDP en los ámbitos geográficos en que desarrolla su actividad, con especial atención a las áreas educativa, cultural, social y medioambiental dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible global, en el que la generación y utilización eficiente y responsable de la energía juega un papel determinante.