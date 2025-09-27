Cerca de 2.500 personas solicitaron información o recibieron atención en los puntos violetas de Santander este verano

Gancedo destaca la participación activa de ambos géneros en estos espacios

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.492 personas han solicitado algún tipo de información o han recibido atención en los puntos violetas instalados este verano por el Ayuntamiento de Santander en diferentes zonas de la ciudad y en eventos de relevancia como la Semana Grande y en los festivales de música.

Todos ellos han sido atendidos por parte de un equipo profesional y, según los datos obtenidos, del total de personas atendidas, 1.632 fueron mujeres y 860 hombres.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha hecho un balance "muy positivo" de estos espacios y ha asegurado que son "un recurso necesario y útil" en el ámbito del ocio nocturno, ya que "tristemente las agresiones sexistas continúan sucediendo". También ha destacado "el éxito de participación y la importancia creciente" de los mismos.

El programa de puntos violetas, que se ha llevado a cabo en cerca de 30 ubicaciones estratégicas de Santander, comenzó en julio y terminó a principios de septiembre.

Este despliegue ha incluido su presencia en eventos destacados como la Semana Grande y en festivales de música como el Reggaeton Beach en la Virgen del Mar y el Magdalena en Vivo, Hoky Music, Santander Music y Sonorama Day, celebrados en la campa de La Magdalena.

También, como el año pasado, se ha instalado un punto violeta permanente en la Plaza Cañadío, uno de los epicentros del ocio nocturno de Santander.

Este punto ha funcionado todos los viernes y sábados de julio y agosto, y se ha mantenido activo hasta los primeros dos sábados de septiembre, en horario de 21.00 a 2.00 horas.

Cada punto violeta ha estado atendido por un equipo de profesionales con formación en igualdad de género y prevención de la violencia, quienes han llevado a cabo dos tipos de actuaciones: por un lado, actividades preventivas, que incluyen la difusión de información, la organización de dinámicas y la distribución de materiales divulgativos como guías y dípticos; y, por otro lado, una labor asistencial, proporcionando atención y acompañamiento a posibles víctimas de agresión.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE AMBOS GÉNEROS

Por otra parte, Gancedo ha hecho hincapié en que los números "reflejan" una participación activa de ambos géneros, lo cual es "crucial" para el éxito de la misión de los puntos violeta: la erradicación de la violencia sexual y la promoción de un entorno seguro y equitativo en lugares de ocio.

"Es fundamental que tanto mujeres como hombres se involucren en esta causa, y estos resultados demuestran un avance significativo en ese sentido", ha subrayado.

Igualmente, la edil ha puesto en valor estos espacios a los que acudir no solo ante agresiones sexistas, sino como punto de referencia para ser escuchados, para pedir ayuda y atención ante malestares físicos ocasionados por el calor o la masificación en algunos eventos y como punto de encuentro.

Este enfoque dual ha permitido no solo ofrecer ayuda directa, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia de actuar ante situaciones de acoso o violencia sexual.

La concejala ha indicado que el "éxito" de los puntos violetas durante este verano se suma a los resultados "positivos" obtenidos en años anteriores, lo que consolida la "relevancia" de este tipo de iniciativas dentro del Plan Estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Por último, ha afirmado que este balance, que "supera las expectativas de participación", reafirma el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de un ocio seguro y en igualdad para toda la ciudadanía.