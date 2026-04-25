Cerca de 600 jóvenes celebran en Torrelavega San Jorge, patrón de los scouts - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 jóvenes han celebrado este sábado en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega la festividad de San Jorge, patrón del movimiento scout.

Como en años anteriores, el encuentro ha estado organizado por los Scouts Católicos de Cantabria-MSC, una de las asociaciones juveniles más numerosas de la región, integrada por la Agrupación Ruta y siete grupos (Vivak-Santa Lucía, Santiago y Santo Cristo, ambos de Santander; Cachón de Maliaño, Escobedo de Camargo, Covadonga de Torrelavega y el Helvaqui de Valles).

Además de celebrar la festividad de San Jorge, esta jornada ha contado con diversas actividades dirigidas a fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo, el intercambio de experiencias y dar visibilidad a los valores scout.

Al evento ha acudido la consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, quien ha destacado la contribución del escultismo juvenil como forma de participación en la sociedad a través de valores como la solidaridad y la cooperación.

También se ha referido a la capacidad del movimiento scout para tejer "lazos positivos" entre los jóvenes y para impulsar la labor de voluntariado.

Al acto también ha asistido la directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández.

El escultismo es un movimiento educativo mundial que busca el desarrollo integral de niños y jóvenes a través del juego, la vida en naturaleza, el trabajo en equipo y el compromiso social.

En Cantabria cuenta con una importante presencia, donde los grupos scouts llevan décadas desarrollando su actividad mediante valores como la solidaridad, la responsabilidad y el respeto por los demás y el entorno, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.