Cerrado el cuarto de espera del Intercambiador de El Sardinero tras sufrir actos vandálicos

Cuarto de espera del Intercambiador de El Sardinero con daños por actos vandálicos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Transportes Urbanos de Santander (TUS) ha procedido al cierre del cuarto de espera del Intercambiador de autobuses de El Sardinero debido a los daños que presenta a causa de actos vandálicos.

En concreto, trata de unas dependencias anexas a la parada de autobuses que sirven de estancia y de zona de descanso y refugio para los usuarios, además de acoger los aseos para los conductores.

Los desperfectos afectan sobre todo al mobiliario de la sala, al aparato de climatización y al techo, por lo que el TUS ha decidido cerrar la instalación, que volverá a abrirse al público una vez sean reparados, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha lamentado las molestias que el cierre puede ocasionar a los usuarios del servicio de autobuses, al tiempo que ha apelado a la conciencia cívica para mantener las instalaciones públicas en buen estado.