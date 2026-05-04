Cerrado temporalmente el MUPAC por problemas técnicos causados por la tormenta

Archivo - Mueo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) cerrará sus instalaciones de manera temporal desde este martes tras las fuertes tormentas registradas durante la jornada de ayer en Santander, que han provocado problemas técnicos en distintas salas.

Según han informado desde la Consejería de Cultura, se ha optado por el cierre como medida "preventiva y responsable" con el objetivo principal de garantizar la seguridad de los visitantes y del personal del museo, así como proteger las colecciones arqueológicas y patrimoniales que alberga.

Desde primera hora de este lunes, los servicios técnicos de la Consejería están realizando una evaluación "exhaustiva" del estado de las instalaciones y llevando a cabo las actuaciones necesarias para solventar los efectos ocasionados por la tormenta.

Cultura ha indicado que la reapertura del MUPAC se llevará a cabo una vez que el espacio reúna las condiciones adecuadas tanto en materia de seguridad como de conservación del patrimonio, y que se informará oportunamente de la fecha a través de los canales oficiales del museo.

Finalmente, la Consejería ha trasladado en un comunicado que agradece la comprensión de la ciudadanía y lamenta las molestias que este cierre temporal pueda ocasionar.