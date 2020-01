Ceruti critica a PP por "echar el San Benito" a Cs en decisiones polémicas pero incumplir el pacto

Publicado 21/01/2020 13:12:46 CET

El portavoz de Cs en Santander y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha criticado al PP, su socio de gobierno, por "echar el San Benito" a su formación, atribuyéndole "determinadas decisiones" en las que no interviene pero en las que los 'populares' "parece que quieren delegar la responsabilidad", mientras siguen "sin cumplir lo que está en el pacto de Gobierno".

"Estamos viviendo permanentemente en un contraste entre el incumplimiento del pacto, como en el asunto del carril bus, las escolleras o en el respeto a las áreas de competencia de Urbanismo y en tantas otras cosas en las que no nos permiten avanzar y se entrometen continuamente y, sin embargo, en lo que no intervenimos y no les gusta, nos echan de San Benito", ha denunciado Ceruti hoy en declaraciones a la prensa.

Así, ha dicho que, "si los incumplimientos se mantienen", desde Cs se analizarán "las medidas a adoptar" respecto al pacto. Y es que, ha apuntado, "siete meses después de firmar el acuerdo, algunos de los puntos del acuerdo, que son de facilísimo cumplimiento inmediato, no se están llevando a cabo y nos obligarán efectivamente a reflexionar sobre cuáles es la salud de ese pacto".

Pero no ha fijado fechas para esa reflexión porque, ha dicho, "si yo digo ahora que el incumplimiento puede llevar a la ruptura del pacto, mañana me llaman chantajista, que lo han hecho ya repetidas veces". "Nosotros creemos que los acuerdos entre personas razonables están para cumplirse y entendemos que no se están cumpliendo parte de los acuerdos", ha apostillado.

También hablará de esto con los 'populares' encabezados por la alcaldesa, Gema Igual, ya que la próxima semana, antes del día del Pleno pero sin día fijo, habrá una nueva reunión de seguimiento del pacto de gobierno en el Ayuntamiento.

Preguntado sobre si esos incumplimientos pueden llevar a Cs a explorar otras alternativas, ya que su partido ha levantado el veto al PSOE, Ceruti ha señalado que "lo que puede imponer un cambio de perspectiva es el incumplimiento del acuerdo", ante lo que "obviamente podremos explorar todas las vías".

Ceruti ha hablado del pacto de Gobierno al ser preguntado sobre la aprobación del pliego para sacar a alquiler el recinto taurino para la celebración de la Feria de Santiago y que la regidora habría dejado entrever que era una de las exigencias de Cs en el pacto.

Ceruti ha enfatizado que "no estaba para nada en nuestras exigencias del pacto de gobierno". "Me han sorprendido las declaraciones de alcaldesa en este sentido, precisamente por el contraste entre las pocas ganas de cumplir lo que está en el pacto de gobierno y el cómo nos atribuyen ahora determinadas decisiones, en las que parece que quieren delegar la responsabilidad".

Ha relatado que los concejales de Cs, María Luisa Sanjuán y él, han recibido hace dos días el pliego para la licitación del alquiler de la plaza de toros y esa ha sido su "vinculación" con esta decisión.

Ha manifestado que desde Cs han detectado cosas "que no nos han gustado", como por ejemplo que "se imponga a la concesionaria que reserve 325 abonos para repartir, como la alcaldesa quiera entendemos, lo cual evidentemente dificulta la contratación y empeora las condiciones" para las empresas que opten a organizar la feria. Asimismo, ha apuntado que "esos 325 abonos pueden suponer un coste entre 50.000 y 70.000 euros".

"Nuestra postura sobre los toros es conocida: quien quiera toros que se los pague", ha dicho, y ha indicado en el partido naranja hay personas que con aficionadas a los toros y otras no, pero "da igual porque la postura del partido es esa".

Pero ha insistido en que, en la decisión de alquilar la plaza, los ediles de Cs "hemos sido meros espectadores como en otras muchas cosas que hace el PP en sus áreas de gobierno", algo que es "razonable" pero "no lo es que cuando no les apetezca asumir determinadas responsabilidades hablen de equipo de Gobierno".

Un situación que ya se ha dado en otras actuaciones como en "el trato enormemente discutible que ha habido en la Plaza Italia con los árboles". "A nosotros no se nos consultó para nada a la hora de ejecutar eso y nosotros no hubiéramos actuado de la manera en que se ha hecho", ha añadido.

"NOS HAN TIRADO CON TODO"

Otro de los asuntos de los que ha hablado Ceruti a preguntas de los periodistas ha sido la retirada del tramo del carril bus del Paseo de Pereda, un acuerdo del pacto sobre el que Cs lleva negociando con el PP "siete meses" y en el que "nos han tirado con todo".

Ha reiterado que esa propuesta de Cs busca acabar con los atascos generados en esa zona a raíz de la puesta en marcha del carril bus y también ha recordado que inicialmente la petición de Cs era "a mayores" ya que quería la retirada de todos los tramos de este carril. En cualquier caso, ha apuntado que "no podemos nosotros ejecutarlo directamente porque corresponde a otra área, la de Movilidad", que gestiona el portavoz 'popular', César Díaz.

Para Ceruti, "no podemos seguir mirando al atasco como las vacas miran al tren, hay que tomar medidas porque el Ayuntamiento cobra impuestos de los ciudadanos para resolver sus problemas". Ha lamentado que se haya puesto a Cs "de vuelta y media" pero aún más que el PP no sólo no esté cumpliendo ese acuerdo sino que además no haya facilitado a Cs toda la información que estaba disponible para "proponer soluciones intermedias".

Y es que los 'populares' han tardado "seis meses largos" en informarles que desde 2012 un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria (UC) está monitorizando el tráfico en esa zona del Paseo de Pereda, una información que es "relevante" y que podría permitir "proponer soluciones intermedias" en lugar de la eliminación total del carril en esa zona.

Cs ha pedido ya esa información a la UC y durante "dos o tres semanas" analizará todos los datos para después adoptar una decisión, ha indicado el edil que, en cualquier caso, cree que se debería hacer "una prueba" de abrir el carril al tráfico general y ver cómo funciona y después decidir. "Hacerlo ahora es nuestra postura, pero que cumplan o no es cuestión de ellos (los 'populares')", ha apostillado.

Por estos asuntos y otros, Ceruti ha reconocido que en Cs hay un "cierto malestar" con el PP, quien creen que está manteniendo una "postura desleal". "O somos muy leales y estamos todos estupendos y nos queremos mucho, o somos todos libres de exponer nuestras molestias como lo estamos haciendo ahora", ha enfatizado.

EXPEDIENTE DE BASURAS Y LIMPIEZA

Por otro lado, a preguntas sobre los expedientes sancionadores abiertos a la contrata de recogida de basuras y limpieza viaria, ha indicado que desde su área de Contratación se están tramitando "como se debe" esos expedientes y también desde Medio Ambiente, con la 'popular' Margarita Rojo, y que está funcionando "muy eficientemente" en este sentido.

Ceruti ha señalado que los incumplimientos de este contrato vienen "desde hace años, no de ahora" y, por ello, ha cuestionado que no se comenzasen a incoar expedientes hasta mayo, justo cuando iban a ser las elecciones locales y las "perspectivas electorales no eran muy buenas para el equipo saliente".

En cualquier caso, y mientras se tramitan esos expedientes, desde Cs ha dicho que quieren que "se tomen medidas para que Santander deje de estar sucia permanentemente", algo que "tendría que haberse hecho hace años, pero como se ha hecho se tiene que hacer ahora".

Por otro lado, ha dicho que tampoco se está cumpliendo el contrato para hacer controles del servicio de recogida de basuras y limpieza, un contrato que tenía encomendado la Fundación Leornardo Torres Quevedo por un importe anual de 100.000 euros pero que hace dos años renunció a él y pasó a lo que antes era Apia XXI.

"La competencia para ello es del PP, pero si hay algún problema pues saldrá la alcaldesa diciendo que somos equipo de Gobierno", ha concluido Ceruti.