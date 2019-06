Ceruti dice que Cs estará en el futuro gobierno de Santander, bien con PP o con PSOE-PRC

Publicado 05/06/2019 13:33:48 CET

Cree que Igual ha sido "receptiva" a sus propuestas y seguirán hablando, pero también lo hará con Casares y Fuentes-Pila

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos en Santander, Javier Ceruti, ha asegurado hoy que su formación, que ha obtenido dos concejales en las pasadas elecciones, estará sí o sí en el futuro gobierno municipal porque esa es "nuestra intención", bien sea con el PP con quien podría pactar siempre que Vox no entre el equipo de gobierno o con PSOE y PRC que también tienen "posibilidades de gobernar" con el apoyo de la formación naranja.

Ceruti, que ha esperado poder "tener independencia" para negociar aunque respetando las directrices marcadas por Madrid, ha considerado que la alcaldesa en funciones y candidata del PP, Gema Igual, ha sido "receptiva" a los planteamiento de Ciudadanos, que le ha puesto encima de la mesa sus exigencias para un posible pacto en la capital cántabra.

Entre ellos figuran la retirada del espigón construido entre las playas de La Magdalena y Los Peligros, la eliminación del carril-bus, que la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se haga con una participación ciudadana "real y efectiva", que el proyecto urbanístico de la integración ferroviaria se revise y se contemple crear un corredor verde y una bajada de impuestos a los ciudadanos porque "hay margen amplio para ello".

"Han tomado nota y estudiarán y valorarán la posibilidad de desarrollar nuestras peticiones y habrá posteriores reuniones", ha dicho Ceruti tras salir de la reunión con Igual, en la que también ha estado el número dos de la candidatura del PP, César Díaz.

En el caso del proyecto de los espigones y su retirada, tanto Ceruti como Igual han indicado que se trata de una actuación que es competencia de otra administración. Según el representante de Cs, se trataría de un compromiso de exigir su retirada mientras que Igual ha dicho que, al fin y al cabo, "lo que queremos es tener playa y en eso coincidimos".

A pesar de esa receptividad a sus propuestas, Ceruti ha señalado que el futuro pacto "no está ni más cerca ni más lejos" y, además, ha avanzado que Ciudadanos quiere hablar con los demás, empezando por los representantes del PSOE y el PRC, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, porque también tienen "posibilidades de gobernar" con apoyo de la formación naranja.

De hecho, Ceruti ha hablado con el regionalista hoy mismo ya que se han encontrado en el Consistorio cuando Fuentes-Pila salía de su encuentro con Igual y el candidato de Cs estaba esperando para su reunión que era la siguiente. "He quedado en llamarle para quedar y reunirnos y hablaré también con Casares porque tenemos que empezar a reunirnos inmediatamente, al menos así lo propondremos nosotros", ha añadido.

No obstante, ha insistido en que Cs seguirá también hablando con el PP --mañana fijarán el próximo encuentro--, con quien la formación nacional quiere ser "socio preferente" aunque Ceruti ha confiado en que, pese a esa directriz, el partido a nivel local y regional pueda tener "mucho peso" en la decisión final sobre el pacto en Santander.

Un pacto que ha considerado que podría ser entre el PP y Cs pero en ningún caso con Vox, aunque ha dejado la puerta abierta a que el gobierno municipal sea de ellos con 'populares' pero con apoyos puntuales del concejal del partido de Santiago Abascal. "Podría haberlo, igual que si fuese con el apoyo de Unidas por Santander", ha apostillado.

Sobre la posibilidad de que él se alce como alcalde, Ceruti ha reconocido que es "una posibilidad, igual que podría serlo Fuentes-Pila o Miguel Saro", ha dicho, aunque ha reconocido que quien tiene más posibilidades de llegar a la Alcaldía es "obviamente quien tiene más votos y tiene más fácil conseguir apoyos".

Esa opción de Ceruti como alcalde solo podría estar encima de la mesa en caso del pacto con PSOE y PRC, ya que Igual ha asegurado, preguntada por este extremo, que el PP sólo contempla como opción que ella sea alcaldesa "porque creemos en el proyecto que tenemos para Santander, eso sí consensuado o aunando esfuerzos con otras fuerzas políticas".

Tras las declaraciones de Ceruti, la regidora en funciones y candidata a revalidar el cargo ha asegurado que el encuentro con Cs ha sido "muy productivo" y los 'populares' "no hemos encontrado ningún obstáculo" en las peticiones que han realizado.

"Tenemos que seguir profundizando y por eso volveremos a quedar", ha indicado Igual, que ha destacado que, a priori, "no vemos problema en los puntos que nos piden", y ni siquiera en la retirada de los espigones porque, según Igual, lo que ha defendido el PP es que "queremos tener playa y, si se abordan otras soluciones en un ámbito más global como es la Bahía, pues estamos de acuerdo".

Cuestionada sobre el PP está dispuesto a "hacer una enmienda a la totalidad a sus políticas" dadas las peticiones de Cs, Igual ha señalado que "no es eso lo que se nos ha solicitado", así que "no". "Hemos perfilado temas y quedado en continuar hablando mañana, pero no hemos resuelto", ha apostillado.

Sobre si el PP gobernaría en coalición o prefiere en solitario con apoyos puntuales, ha dicho que los 'populares' quieren "liderar el proyecto de Santander" y ella postularse como futura alcaldesa pero "evidentemente con la directriz que nos han dado los santanderinos de hablar con el resto de grupos".