CESINE reúne a profesionales de la comunicación, marketing y empresa en su Semana de la Comunicación y los Negocios - CESINE

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

CESINE celebrará del lunes 2 al jueves 5 de noviembre una nueva edición de su Semana de la Comunicación y los Negocios, una iniciativa que reunirá en Santander a profesionales de distintos ámbitos de la comunicación, el marketing, la innovación, la creatividad y la gestión empresarial.

A través de charlas, talleres y experiencias prácticas, los estudiantes podrán conocer de primera mano cómo trabajan las empresas y los profesionales que hoy están transformando sus respectivos sectores, ha informado este lunes el centro universitario.

El programa combina experiencias empresariales reales, estrategias de comunicación, creatividad, sostenibilidad, emprendimiento y liderazgo con el objetivo de que los alumnos amplíen sus conocimientos, descubran nuevas perspectivas profesionales y puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones concretas del mercado.

La semana arrancará con el comunicador, guionista y creador audiovisual, Germán González, que cuenta con una amplia trayectoria en televisión y entretenimiento, que compartirá su experiencia y ofrecerá herramientas prácticas para crear contenidos y mejorar su difusión en redes sociales.

Su participación dará también el pistoletazo de salida a un hackathon en el que los estudiantes trabajarán en equipos multidisciplinares para desarrollar un proyecto a partir de un briefing real y defender sus propuestas ante un jurado profesional.

La programación del martes pondrá el foco en la comunicación cultural, la estrategia territorial y los nuevos modelos empresariales. La directora de Desarrollo de Faro Santander, Marina Hernández, y la directora de Programas de la entidad, Ana Botella, presentarán este nuevo espacio cultural y sus propuestas artísticas, actividades y programas públicos.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, abordará la estrategia del Puerto de Santander para 2030 y su impacto en el territorio.

También participarán Leticia Navarro y Ángela Caloca, de la agencia cántabra Holastream, que explicarán cómo la comunicación digital y las redes sociales pueden acercar el arte y el patrimonio cultural a nuevos públicos.

La jornada incluirá, además, una reflexión sobre la propiedad y la gobernanza empresarial con Sandra Castañeda Elena, responsable de Somos Stewards, quien analizará nuevos modelos de propiedad de las empresas y la relación entre dinero, poder y propósito empresarial.

La comunicación cultural tendrá continuidad con Aleyda Domínguez y Cristina Ruiz, socias fundadoras de Acerca Comunicación, agencia especializada en este ámbito. Ambas compartirán su experiencia en la creación de estrategias y planes de comunicación para proyectos artísticos y culturales, y acompañarán su intervención con un taller práctico en el que los estudiantes podrán trabajar sobre acciones adaptadas a diferentes públicos y proyectos.

El miércoles será el turno de la estrategia de marca, la reputación corporativa y la gestión de crisis. El director general de EDH Groupe en España, Juanjo Siguero, profesional con más de 25 años de experiencia en marcas, innovación y transformación empresarial, profundizará en los factores que convierten una idea en un concepto comercialmente ganador, poniendo el foco en el conocimiento del consumidor, la investigación de mercado y el análisis de casos reales.

Por su parte, Carlos Pursals, especialista en estrategia de marca, reputación corporativa y comunicación, acercará a los estudiantes a la gestión de crisis reputacionales y la ciberseguridad.

A través de una sesión que combina exposición y trabajo práctico, los participantes podrán analizar una situación de crisis y plantear respuestas para minimizar sus consecuencias sobre la reputación de una organización.

La última jornada estará dedicada a la innovación, el emprendimiento, la creatividad y la transformación industrial. El fundador de la cervecera artesanal DouGall's, Andrew Dougall, compartirá la historia de la compañía cántabra y las claves de su evolución, desde sus orígenes hasta su consolidación como empresa, en una sesión que permitirá analizar cuestiones como la diferenciación de producto, la construcción de marca y la innovación. La charla se desarrollará en inglés.

También en inglés tendrá lugar la sesión de Raluca Cibu Buzac, fundadora y directora ejecutiva de Luminspino, y Jorge Muyo, profesional especializado en innovación, digitalización y proyectos europeos. Ambos abordarán los retos de convertir una idea innovadora en un proyecto empresarial viable, así como las oportunidades que ofrecen los programas, las redes y los instrumentos de financiación de la Unión Europea.

La creatividad tendrá su espacio con el artista e investigador especializado en creación contemporánea y prácticas audiovisuales, Germán de la Riva, que dirigirá un taller práctico centrado en entrenar la creatividad, activar la imaginación y explorar herramientas para generar nuevas ideas.

La semana concluirá con el director de la fábrica de SEG Automotive en Treto, Iñaki Calvo, quien explicará cómo la industria de la automoción está afrontando su transformación y cómo el liderazgo, la innovación tecnológica y la visión estratégica permiten adaptar una planta industrial a las nuevas demandas de la movilidad.

UNA FORMACIÓN CONECTADA CON LA REALIDAD PROFESIONAL

Con iniciativas como la Semana de la Comunicación y los Negocios, CESINE refuerza su apuesta por una formación práctica, conectada con las necesidades reales de las empresas y orientada al desarrollo profesional de sus estudiantes.

La presencia de profesionales en activo permite a los alumnos conocer experiencias, metodologías y herramientas que se utilizan actualmente en distintos sectores, además de comprender los retos a los que se enfrentan las organizaciones y las competencias que demanda el mercado laboral.

Las charlas se complementan con talleres y dinámicas participativas en las que los estudiantes pueden poner a prueba su creatividad, trabajar en equipo, resolver problemas y defender sus propias propuestas.

Esta iniciativa responde a uno de los pilares de la metodología de CESINE: aprender haciendo y acercar la realidad profesional al aula.

El contacto directo con empresas, especialistas y responsables de proyectos permite a los estudiantes ampliar su visión de cada sector, establecer conexiones con el entorno profesional y prepararse para afrontar con mayor confianza los desafíos de su futuro laboral.

A través de este tipo de encuentros, CESINE convierte el campus en un espacio de intercambio de conocimiento entre el ámbito académico y el empresarial, en el que la experiencia de los profesionales se transforma en una oportunidad de aprendizaje para las nuevas generaciones.