El ciclo de charlas empresariales 'Caña Digital 2026' celebrará ocho sesiones desde el 23 de abril

El ciclo empresarial 'Caña Digital 2026' celebrará ocho sesiones desde el 23 de abril - CEOE

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del ciclo de charlas empresariales 'Caña Digital 2026' se celebrará entre el 23 de abril y el 17 de diciembre y constará de ocho sesiones que combinarán tecnología y networking en torno a casos de éxito, proyectos innovadores y experiencias significativas, con un rol determinante para la digitalización.

La Oficina Acelera Pyme (OAP) de CEOE-CEPYME Cantabria y el Clúster Tera organizan este ciclo divulgativo que ofrece un espacio de encuentro para el ecosistema tecnológico de la región, ha informado Tera.

Además de facilitar la interacción del sector y visibilizar el talento TIC de Cantabria, 'Caña Digital' intenta acercar la digitalización a pymes y empresas no tecnológicas, así como generar contactos para despertar nuevas oportunidades de negocio.

Este proyecto ha sido reconocido como una "buena práctica" por su contribución a impulsar la transformación tecnológica de las empresas de la región, dentro del proyecto de las OAP, impulsado por el organismo estatal Red.es.

En él se abordan tres necesidades clave para la organización: la dificultad para acceder a ayudas y conectar con los agentes que las gestionan; la falta de tiempo para participar en formaciones extensas; y el rechazo a entornos excesivamente formales o rígidos.

Por ello, desde el comienzo se diseñó como un formato de encuentros en espacios no convencionales, donde la digitalización es el eje central, en un ambiente cercano y distendido.

La principal novedad de esta edición es la alternancia de sedes, ya que unas charlas se celebrarán en Cervezas Smach -lugar habitual hasta la fecha- y otras en el espacio para eventos del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander.

En ambos casos, la actividad se desarrollará entre las 18.30 y las 20.00 horas, con exposiciones de 15-20 minutos, un turno de preguntas y una hora de networking entre todos los asistentes. Al igual que en años anteriores, el acceso será gratuito previa inscripción online.

PROGRAMACIÓN

La primera charla será el 23 de abril en la sede de Cervezas Smach, en el Polígono de Raos, donde el experto en Tecnologías Cuánticas en el área de Innovación en Telefónica Juan Gómez Mazorra analizará cómo las tecnologías cuánticas transforman la seguridad, la eficiencia y la innovación en las empresas. Compartirá ejemplos reales y explicará el papel de Telefónica en impulsar el ecosistema cuántico nacional.

La segunda sesión tendrá lugar el 21 de mayo, a las 18.30 horas, en el CIE, donde las abogadas de ENS Legal Elena y Natalia San Miguel ilustrarán las principales disposiciones recogidas en la Ley de IA de la UE, cuyo mecanismo sancionador comenzará a operar de forma efectiva y global a principios de agosto.

El calendario se completa los días 18 de junio; 22 de octubre y 26 de noviembre en Smach; y los días 21 de mayo, 9 de julio, 17 de septiembre y 17 de diciembre en el CIE.