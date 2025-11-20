El ciclo 'Teatro Exprés' estrenará 21 espectáculos y se abre al público familiar con nueve propuestas

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Teatro Exprés' regresa a distintos espacios de Santander en su decimotercera edición que tendrá lugar del 28 de noviembre al 19 de diciembre con un total de 21 espectáculos inéditos diseñados por otras tantas compañías escénicas de Cantabria. Además, este año se abre al público familiar con nueve piezas de microteatro.

El evento, organizado por la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas (ACEPAE) y financiado a través de la convocatoria de subvenciones públicas de la Fundación Santander Creativa (FSC), tendrá como hilo conductor el misterio y abarcará géneros tan variados como el drama, la comedia, la danza contemporánea, la performance, el circo, la magia o el teatro musical.

En cada jornada se representarán de manera simultánea tres piezas teatrales de corta duración, no más de 15 minutos; y los asistentes, divididos en grupos de un máximo de 25 personas, recorrerán distintos espacios del lugar para poder ver todas las piezas de la jornada.

Para cada sesión, la organización pondrá a la venta 75 entradas a un precio de siete euros cada una, que estarán disponibles en la página web de la ACEPAE https://acepae.es/ una semana antes de cada actuación.

Las sesiones dirigidas al público adulto comenzarán a las 19.30 horas, mientras las dirigidas al familiar los harán a las 12.00 horas y se desarrollarán en espacios como el centro UNATE-Magallanes, el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, la Fábrica de Creación, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y Enclave Pronillo.

Así lo han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez; la directora de la FSC, Almudena Díaz, y la presidenta de la ACEPAE, Patricia Cercas,junto a varios representantes de las compañías, quienes han detallado la programación de esta iniciativa, una de las más consolidadas en la ciudad.

Han destacado "la buena acogida" del ciclo, cuyas entradas se han agotado en todas las ediciones; así como la calidad de los trabajos y la diversidad de las compañías, lo que permite a la ciudadanía "atravesar" el panorama escénico de Cantabria que existe en la actualidad.

Desde su primera edición, en 2012, 'Teatro Exprés' trata de ofrecer a la ciudadanía una oportunidad "única" de disfrutar y apreciar las artes escénicas --de un modo cercano-- más allá de las salas de teatro.

La idea es difundir y exhibir estas artes en espacios distintos, en entornos íntimos y singulares. El funcionamiento de las distintas sesiones, siete en total, es el mismo que anteriores ocasiones.

PROGRAMACIÓN

La primera jornada de las propuestas para el público adulto se celebrará el viernes 28 en UNATE-Magallanes con las compañías Babirusa Danza, Rebanal Teatro y Ruido Interno; mientras que la segunda se desarrollará el viernes 5 de diciembre en el Archivo de la Autoridad Portuaria con Ábrego Teatro, el Café de las Artes y Rita Cofiño Producciones.

Será ya el viernes 12 cuando llegue el turno de Adrián Alonso Producciones, Makondo Teatro y Mymadder; a las que seguirán Carlos Peguero, La Machina Teatro y El Tejo Producciones el siguiente viernes, día 19, en la Filmoteca.

Y por otra parte, las tres sesiones para público familiar del ciclo --a partir de cuatro años-- tendrán lugar en Enclave Pronillo. La primera será el domingo 30 con las piezas de Amalgama Teatral, Raúl Alegría y Ruth Garreta, y continuará el domingo 7 con las compañías Arte en Escena, Escena Miriñaque y Trueba&Trueba.

Cerrará esta programación familiar la sesión prevista para el domingo 14 que incluye las propuestas de las compañías Domani Producciones, Hilo Producciones y Malabaracirco.