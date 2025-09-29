El ciclo 'Tentemplé' llenará de música, teatro, danza y performances dos templetes de Santander este fin de semana

Con propuestas para todos los públicos, incluidos bebés, tendrá lugar en los Jardines de Pereda y Pombo

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ciclo de artes múltiples 'Tentemplé' llenará de música, teatro de objetos, danza y performaces los templetes de los Jardines de Pereda y de Pombo de Santander el próximo fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Así, en estos espacios singulares se ofrecerán propuestas gratuitas y dirigidas a todos los públicos, desde espectáculos para bebés hasta conciertos, suspensiones aéreas, talleres y performances con la colaboración de los agentes culturales locales.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado este lunes en rueda de prensa el ciclo junto a las responsables de Quasar Teatro, Mónica González y Raquel Sánchez.

Méndez ha destacado el "esfuerzo" que realiza el Ayuntamiento por diversificar la programación cultural y acercarla "cada vez más a la ciudadanía" a través de actividades al aire libre, accesibles y gratuitas, en línea con otras iniciativas como la desarrollada este verano en Jado. "Los templetes de la ciudad son lugares propicios para este tipo de proyectos, que buscan además dinamizar el centro de Santander", ha dicho.

Por su parte, Mónica González ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta parta todas las edades, incluso para bebés, y que todas las iniciativas se adecuan al espacio existente.

PROGRAMACIÓN En los JARDINES DE PEREDA

El ciclo arrancará el sábado 4, a las 13.00 horas, en el templete de los Jardines de Pereda, con el concierto de Violeta Veinte en formato sesión vermut. La cantautora, que se caracteriza por la mezcla de estilos como el jazz, el soul, el pop, el folk o la música brasileña, ofrecerá un repertorio en el que confluyen tradición y modernidad. El espectáculo, dirigido a público joven y adulto, tendrá una duración aproximada de setenta minutos.

El domingo 5, por la mañana, el mismo espacio acogerá el estreno de 'La semilla del Canto', una delicada propuesta de la compañía Desplegándose pensada para familias con bebés de hasta treinta meses.

Música de clave en vivo, voces, movimiento, objetos de juego y poesía se entrelazan en esta experiencia que se presentará en dos pases, a las 11.00 y a las 12.30 horas, con una duración de treinta minutos cada uno y un aforo limitado a treinta personas por pase (quince bebés y quince adultos).

Ya en la tarde del domingo, a las 17.30 horas, llegará a los Jardines de Pereda 'Sfumato (ensayando para la caída de los contornos)', de la compañía Llum de Fideu.

Se trata de una reflexión poética, itinerante e inmersiva sobre la relación de los seres humanos con otras especies en el espacio público, que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el galardón a Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2024, el premio a Mejor Espectáculo de Calle en la Mostra de Igualada del mismo año, o el reconocimiento como Compañía Revelación en el Festival de rue de Ramonville (Francia, 2023).

ESPECTÁCULOS EN POMBO

De forma paralela, en el templete de Pombo se presentará el sábado 'Arbre de Arrels de Bosc', un espectáculo participativo de teatro de objetos en el que ocho espectadores, convertidos en parte activa de la narración, podrán sumergirse en un viaje íntimo y sensorial.

Habrá un total de ocho pases distribuidos en horario de mañana (10.30, 11.10, 11.50 y 12.30 horas) y de tarde (16.30, 17.10, 17.50 y 18.30 horas), con una duración de veinte minutos cada uno y dirigido a público a partir de diez años.

La obra ha sido distinguida con el Premio Espectáculo Singular en FETEN Gijón 2025 y cuenta además con la recomendación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales.

Por último, el domingo, a las 19.00 horas, el templete acogerá 'Minucias', una pieza inmersiva y performativa de Maider Rubio y Cristian Londoño que combina música en directo y suspensiones aéreas para crear una experiencia de gran conexión íntima entre los asistentes y el espacio. Dirigida a público a partir de catorce años, tendrá una duración de quince minutos y se ofrecerá en cinco pases consecutivos.

Todos los espectáculos de Tentemplé son de carácter gratuito y las entradas se pueden reservar a través de la plataforma Eventbrite.