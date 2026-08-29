Cientos de personas acuden al inicio de las Guerras Cántabras, que hoy viven el desafío entre César Augusto y Corocotta

Archivo - Imagen de archivo de la fiesta de las Guerras Cántabras.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

LOS CORRALES DE BUELNA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han dado cita este viernes en Los Corrales de Buelna para disfrutar en vivo del inicio de la vigésimo cuarta edición de la Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras, en las que unas 1.300 personas recrean la conquista de Cantabria a manos del Imperio Romano.

Para este sábado está previsto que tenga lugar la entrada de César Augusto y su enfrentamiento, cara a cara, con Corocotta, que le reclama la recompensa que Roma ha puesto sobre su propia cabeza, y el primer gran combate entre una unidad romana y un grupo cántabro defensor de su poblado, protagonizado por festeros entrenados por especialistas.

En el comienzo de la cita --que se extenderá hasta el 6 de septiembre-- la pitonisa Silenia y la sacerdotisa Drusila protagonizaron el Encendido del Fuego Sagrado y dieron los primeros augurios.

Tras ello, se llevó a cabo la presentación de los personajes principales y la inauguración del campamento de recreación histórica, donde se abrieron las puertas del Templo de Jano, símbolo del inicio de las hostilidades por parte de Roma.

En esta edición, las Guerras Cántabras otorgarán su 'Tessera Hospitalis' al Real Racing Club, un reconocimiento que recogerá, como Cántabro del Año, Gonzalo Colsa, y Sebastián Ceria, como Conquistador del Año.

PROGRAMA DEL SÁBADO

La programación de este sábado arrancará a las 11.00 horas con el concurso de cocina cántabro-romana para festeros que cuenta con la colaboración del Centro de Investigación y Formación Agrarias.

Para los madrugadores se abren las puertas del anfiteatro para poder asistir a un ensayo abierto de la batalla que se vivirá por la noche.

A las 11.30 horas se ofrecerá en el campamento una demostración de telares de tablilla cántabros y una hora más tarde, en la Carpa de Protocolo, tendrá lugar la presentación del libro 'Tarvos. De Tartessos a la Galia', de Elisa Rivero.

Ya a las 13.30 horas, en la misma Carpa de Protocolo, se estrenará el documental 'Haciendo Historia', de Burbuja Films.

Por la tarde, a las 17.00 horas se ofrecerá en el campamento una sesión de cuenta cuentos o los Ludi Iuvenales (juegos juveniles) y a las 19.00 horas, en el exterior del anfiteatro, habrá explicaciones sobre los actos que se representarán en el interior una hora más tarde, la entrada de César Augusto y su enfrentamiento con Corocotta.

Según ha indicado la organización en un comunicado, todo está ya preparado para que a las 23.00 horas, en el anfiteatro, se escenifique el primer gran combate de esta edición de las Guerras Cántabras.