Cientos de personas acuden a la tradicional feria ganadera de Alceda

Autoridades en la feria ganadera de Alceda - GOBIERNO DE CANTABRIA

CORVERA DE TORANZO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corvera de Toranzo ha acogido este domingo la tradicional feria ganadera de Alceda, que ha congregado a cientos de vecinos y visitantes.

Se han exhibido reses de tipo bovino, ovino, caprino y caballar pertenecientes a ganaderías del propio municipio, así como de zonas cercanas.

A la cita ha acudido el consejero de Fomento, Roberto Media, donde ha destacado el "éxito" de este evento popular que anualmente se celebra a finales de este mes de septiembre.

Acompañado por la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la alcaldesa, Mónica Quevedo, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, entre otras autoridades, Media ha destacado la "importante" contribución de este tipo de ferias para mantener vivas las tradiciones y para dinamizar la actividad socioeconómica del medio rural de Cantabria.

Además de la entrega de trofeos a los animales con mejor valoración, la feria ha contado con diversas actividades complementarias, como una exposición de maquinaria agrícola, ha informado el Gobierno.