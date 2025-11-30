Cientos de personas celebran en Castro Urdiales la festividad de San Andrés, patrón de los marineros - GOBIERNO DE CANTABRIA

CASTRO URDIALES 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castro Urdiales celebra este fin de semana la festividad de San Andrés, patrón del Noble Cabildo de la Cofradía de Pescadores de San Andrés y San Pedro del municipio, una celebración que tiene lugar el 30 de noviembre y en cuyos actos conmemorativos han reunido a cientos de personas de la localidad, en una fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

La consejera de Pesca del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha participado este domingo en los actos organizados por la Cofradía, que combinan tradición, cultura marítima y reconocimiento al trabajo en el mar, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

La jornada ha comenzado con la tradicional procesión terrestre, en la que se ha rendido homenaje a la figura del santo y a la vinculación histórica del municipio con la actividad pesquera. A continuación se ha celebrado la misa solemne en honor a San Andrés, a la que han asistido representantes de la Cofradía, de la Corporación municipal, marineros y numerosos vecinos.

También, han asistido el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, la directora general de Puertos, María Tejerina, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Andrés y San Pedro De Castro Urdiales, Ignacio Ibáñez.

Durante el acto, la consejera ha puesto en valor "el esfuerzo diario de los profesionales del mar" y ha destacado la importancia de la cofradía castreña como "referente de la pesca artesanal y del mantenimiento de unas tradiciones que forman parte esencial de la identidad de Cantabria".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector pesquero, la mejora de las infraestructuras portuarias y el impulso al relevo generacional en la actividad.