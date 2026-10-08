El Circuito Escena lleva ocho espectáculos a seis municipios este fin de semana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Escena, organizado por la Consejería de Cultura, llevará ocho espectáculos a seis municipios cántabros, desde este viernes 9 al domingo 11 de octubre. De este modo, teatro, humor, drama y espectáculos familiares se darán cita en Los Corrales de Buelna, Astillero, Torrelavega, Laredo y Piélagos.

La actividad arrancará el viernes con tres representaciones. A las 19.30 horas, el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna acogerá 'Debajo de mi sombrero', de César Bueno. A las 20.00 horas, la Sala Bretón de Astillero recibirá a Hilo Producciones con 'Atra bilis'. Y cerrará la jornada la compañía La Machina Teatro, que presentará 'Mamá' a las 20.30 horas en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

La programación continuará el sábado 10 con dos propuestas dirigidas a diferentes públicos. A las 17.30 horas, el Teatro Doctor Velasco de Laredo será escenario de 'Rockpunzel', espectáculo familiar protagonizado por Ruth Garreta; y a las 19.30 horas, el Teatro Vimenor de Piélagos albergará la representación de 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones.

La programación concluirá el domingo con dos nuevas citas. A las 12.00 horas, el público podrá disfrutar de 'El rincón', de Producciones Imprevistas, en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, mientras que la última función tendrá lugar a las 18.00 horas en el Teatro Vimenor de Piélagos, donde Festuc Teatre presentará el espectáculo familiar 'El viaje de Nuru'.