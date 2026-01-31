El circuito 'Santander sonoro 2026' ofrecerá 12 conciertos de bandas y solistas locales en tres centros cívicos

Presentación del circuito 'Santander sonoro 2026' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos Tabacalera, Juan Carlos Calderón (Río de la Pila) y Juan de Santander (Cueto) acogerán el circuito musical 'Santander sonoro 2026', un ciclo que ofrecerá 12 conciertos a lo largo del año y pondrá el foco en la promoción del talento de las bandas y solistas locales.

El programa se abrirá el próximo 6 de febrero, a las 19.00 horas en el Juan de Santander, con la banda cántabra de pop-rock alternativo Martes Martes. Se trata de un grupo caracterizado por letras irónicas y un sonido fresco, con una propuesta que combina actitud indie con influencias del pop nacional contemporáneo. Destaca por su energía en directo y cercanía con el público.

La iniciativa reunirá también a formaciones como Lunática, Jeremías San Martín, Reimon y Garfunkel, Flaca and the Beat, Smoot Beans, Los Arrancacorazones, Pablo Solo, Istmo, Lázaro, Lost in Covers y Los Yhadys.

El ciclo ha sido presentado por la alcaldesa, Gema Igual; la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, y representantes de los grupos y bandas que forman el cartel.

Igual ha explicado que se trata de un circuito musical anual que se desarrolla en distintos centros cívicos "con el objetivo de visibilizar, apoyar y difundir la creación musical de grupos y artistas de Cantabria".

También ha indicado que el proyecto propone una programación estable y diversa a lo largo del año, para acercar la música en directo a los barrios y fomentar el uso cultural de estos espacios públicos, incluyendo actuaciones en terrazas cuando la climatología lo permite.

Además, la regidora ha considerado que este ciclo "se consolida como un proyecto que apuesta por el talento cántabro y por la música como herramienta de cohesión social y dinamización urbana", ya que descentraliza la oferta cultural, llevándola a distintos barrios.

Por otra parte, también se fomenta el acceso gratuito o de proximidad a la música en directo y se promueve la diversidad musical al abarcar distintos estilos y generaciones, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.