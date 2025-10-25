Ciriego amplía los oficios religiosos con motivo de Todos los Santos y Fieles Difuntos

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego ampliará la próxima semana los oficios religiosos con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

De esta manera, el viernes 31 de octubre, se celebrará una misa vespertina, a las 17.00 horas, mientras que el sábado 1, día de Todos los Santos, habrá misas a las 11.00, 13.00 y 17.00 horas.

El sábado 2, festividad de los Fieles Difuntos, el funeral solemne se oficiará a las 10.30 horas y estará presidido por el obispo, Arturo Ros. Tras el funeral, y como ya es tradición en este día, tendrá lugar el responso junto al panteón de Personalidades Ilustres. Además, después habrá un Vía Crucis de la Cofradía Pasionistas.

VISITAS Y CONCURSO FOTOGRÁFICO

Por otra parte, desde la Sociedad Cementerio Jardín también se han programado actividades específicas relacionadas con esta conmemoración.

Así, para hoy se han programado dos visitas guiadas: 'Un museo a cielo abierto' y la 'Ruta de la Escultura'.

Y hasta el viernes 31 se celebra el Certamen de Fotografía cuya temática gira en torno a Ciriego en todos sus ámbitos: arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo, entre otros.

Cada participante podrá presentar una obra original e inédita, que no podrá ser alterada electrónicamente ni realizada mediante inteligencia artificial.

Únicamente se admitirán correcciones mínimas de color y luminosidad.

El plazo de entrega de las fotografías será del 7 al 14 de noviembre en las oficinas del cementerio o a través del correo electrónico citado anteriormente, hasta el día 14, a las 17.30 horas.

REFUERZO TUS

Con motivo de la celebración de la fiesta de Todos los Santos, el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) reforzará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre los destinos de los cementerios de Ciriego y Lluja, con servicios especiales de autobuses.

Así, habrá salidas desde Las Estaciones cada 30 minutos entre las 8.15 horas y las 18.45 horas, e igualmente, salidas desde Ciriego cada 30 minutos entre las 8.43 y las 19.13 horas.

Por su parte, el día 1 y 2 de noviembre los servicios al cementerio de Lluja se verán reforzados con la línea 1, prolongándola hasta la parada de PCTCAN 1 entre las 8.39 y las 14.59 horas, ha informado el Ayuntamiento.