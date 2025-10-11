Ciriego retoma los días 25 y 26 las visitas guiadas a su patrimonio cultural - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego de Santander ofrecerá el fin de semana del 25 y 26 de octubre tres nuevas rutas guiadas para conocer el patrimonio cultural del camposanto.

Las mismas harán hincapié en las edificaciones de mayor interés del camposanto, las personalidades ilustres allí enterradas y la necesidad de preservar y conservar el patrimonio artístico funerario con el fin de que el cementario pueda admirarse como un lugar de interés en cuanto a la arquitectura, escultura y artes decorativas se refiere, dando a conocer su historia y la riqueza patrimonial que aglutina.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Economía y vicepresidente de la Sociedad Cementerio Jardín, Javier García, quien ha detallado que el objetivo es dar a conocer y poner en valor un patrimonio cultural que en los últimos años suscita un creciente interés.

La primera de las visitas guiadas lleva por título 'Un museo a cielo abierto'. Será a las 11.00 horas ambos días y se trata de una visita panorámica que permite entender como surgen los cementerios modernos.

Se hará un recorrido por los lugares donde reposan personalidades e historias relevantes de la historia reciente de la ciudad como Carmen Amaya, Rafael Rodríguez Rapún, José Estrañi o Pío Muriedas, entre otros.

El sábado 25 será la 'Ruta de la memoria' y el domingo 26 se desarrollará la 'Ruta de la escultura', a las 16.00 horas las dos.

En ellas se podrán observar la escultura figurativa y los relieves que conforman una iconografía singular: búhos, relojes de arena, corona de semillas de amapola o la representación del silencio, representativo del lenguaje funerario.

La entada es gratuita y las inscripciones deben realizarse a través del correo electrónico cjc@cementeriodeciriego.com o del WhatsApp 650652151.

HISTORIA DE CIRIEGO

El Cementerio de Ciriego fue proyectado por el arquitecto municipal Casimiro Pérez de la Riva en 1881, e inaugurado tras distintos avatares el 3 de septiembre de 1893, tras la supervisión del nuevo arquitecto municipal Joaquín Ruiz Sierra.

La necrópolis presenta planta de cruz en su parte central, organizando el espacio funerario con un entramado de calles y entrecalles que forman diversas manzanas, en cuyo interior se delimita el terreno de cada propietario.

En el cementerio trabajaron los arquitectos, maestros de obras y marmolistas más afamados de la región tales como Valentín Ramón Casalís, Emilio de la Torriente, Miguel Doncel, Manuel Casuso Hoyo, Alfredo de la Escalera, o Javier González de Riancho.

Desde 1991 la gestión del cementerio está a cargo del Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.