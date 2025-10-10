Ciriego subirá los precios un 2,2% en 2026 y contará con un horno pirolítico

Archivo - Nuevos nichos del cementerio de Ciriego en Santander - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego subirá los precios públicos un 2,2% en 2026 y contará con un horno pirolítico. Además, próximamente comenzarán los trabajos para rehabilitar la cubierta de la nave 8 del camposanto.

Así lo ha anunciado la alcaldesa y presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Cementerio Jardín, Gema Igual, durante una reunión en la que también se ha aprobado el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a un total de 1.358.715 euros.

Con respecto al horno pirolítico, Igual ha informado que lo instalará la empresa 'Kalfrisa' por precio total de 62.500 euros más IVA; y sobre la cubierta de la nave 8 del cementerio, ha indicado que la empresa 'Kyberon Neo' será la encargada de ejecutar las obras por un importe de 93.748 euros (más IVA).

Además, se ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro por renting de escaleras plegables con ruedas al 'Grupo Bollabor, S.L. por precio total de 79.800 euros más IVA.

Y se ha aprobado la licitación de los trabajos de mantenimiento y conservación del Panteón de la Familia Pardo.

Finalmente, se ha recordado la celebración de la segunda edición del Certamen de Fotografía de Ciriego, una iniciativa que busca invitar a la ciudadanía a mirar este espacio singular con respeto, memoria y sensibilidad artística.

El certamen se celebrará entre los días 24 y 31 de octubre, en horario de 08.30 a 17.45 horas, y las inscripciones estarán abiertas del 13 al 20 de octubre a través del correo electrónico cjc@cementeriodeciriego.com

Según establecen las bases del concurso, podrán participar todas las personas mayores de 18 años y residentes en España, quedando excluidos los miembros del jurado, empleados y familiares directos de la entidad organizadora.

La temática girará en torno a Ciriego en todos sus ámbitos: arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo, entre otros.

Cada participante podrá presentar una obra original e inédita, que no podrá ser alterada electrónicamente ni realizada mediante inteligencia artificial. Únicamente se admitirán correcciones mínimas de color y luminosidad.

El plazo de entrega de las fotografías será del 7 al 14 de noviembre en las oficinas del cementerio o a través del correo electrónico citado anteriormente, hasta el día 14, a las 17.30 horas.