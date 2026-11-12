El CIS da dos escaños al PSOE, dos al PP y uno a Vox en Cantabria, los mismos que en 2023

Archivo - Una urna electoral - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre dibuja un reparto de escaños en Cantabria similar al de los pasados comicios generales, con dos escaños para el PSOE, dos para el PP, y uno para Vox, sin que el resto de partidos alcance representación en la Comunidad.

De este modo, no se produciría ninguna variación frente a las elecciones de 2023. Además, en el caso de Cantabria no hay horquilla de variación en la encuesta publicada este jueves.

En cuanto a la intención de voto, un 34,6% de los encuestados en Cantabria votaría al PSOE, seguido del PP con un 19,7% y Vox con un 13,2%, según el estudio preelectoral.

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre sobre una muestra de 675 entrevistas en la Comunidad, ha situado en cuarta posición a Frente Amplio con un 1,6 por ciento, por delante de Podemos (uno por ciento) y Frente Obrero (0,2 por ciento) mientras que un 17,6 por ciento aún no ha decidido su papeleta.

En la variable de voto más simpatía, los socialistas también ocupan la primera posición, con el 38,6 por ciento de apoyo en esta encuesta en el territorio autonómico frente al 23,5 por ciento de los 'populares' y el 14,8 por ciento de Vox.

Respecto a la segunda opción electoral de quienes ya han elegido partido, un 17,1 por ciento asegura que no optaría por ninguna otra formación, en tanto que Frente Amplio concentra el 15,2 por ciento de las menciones alternativas, seguido de Vox con el 12,7 por ciento, el PP con el 12 por ciento y el PSOE con el 2,7 por ciento.

A pesar de este liderazgo socialista en intención de voto, el 57,5 por ciento de los encuestados en Cantabria cree que el PP ganará los comicios generales, frente a un 24,1 por ciento que ha pronosticado el triunfo del PSOE y un 3,3 por ciento que ha apuntado a Vox.

No obstante, en cuanto a las preferencias personales sobre el ganador, el 37,5 por ciento ha manifestado su deseo de que gane el PSOE, por encima del 27,9 por ciento que prefiere al PP y del 14,8 por ciento que se decanta por Vox.

Por otro lado, el estudio ha reflejado que el 34,1 por ciento de los cántabros ha considerado al PSOE como el partido más capacitado para afrontar los problemas de España, frente al 24,7 por ciento que ha señalado al PP y el 12,7 por ciento que ha optado por Vox.

En relación con la preferencia para presidir el Gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obtenido el 32,5 por ciento de los apoyos en Cantabria, seguido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el 24,6 por ciento, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el 13,5 por ciento.

Finalmente, en la valoración de líderes políticos sobre una escala de uno a diez, Pedro Sánchez ha obtenido la mejor nota media entre los principales dirigentes nacionales en la Comunidad con un 4,41, ligeramente por encima de Alberto Núñez Feijóo, que ha logrado un 4,19, mientras que Santiago Abascal ha registrado un 3,5.

Por encima de todos ellos han figurado Gabriel Rufián, con una media de 4,66, y Emilio Delgado, con un 4,49.