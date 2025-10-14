'La Ciudad En Miniatura', Con Casitas De Cartón Hechas Por Los Participantes, Iluminará El Patio Del MAS Este Viernes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) se transformará este viernes en un espacio de creatividad colectiva con la actividad 'La ciudad en miniatura', una propuesta artística y participativa creada por Ruido Interno dentro del programa estable del museo.

Durante la sesión, que se desarrollará este viernes 17 de octubre, de 18.30 a 20.30 horas, los participantes podrán construir sus propias casitas de cartón y dar forma, entre todos, a una ciudad en miniatura que se iluminará al caer la tarde.

Las cerca de 200 construcciones formarán un paisaje de color y luz, una metáfora visual sobre la convivencia, la creatividad y la imaginación colectiva.

'La ciudad en miniatura' es una acción gratuita abierta a personas de todas las edades y pensada especialmente para el disfrute familiar y la participación será por orden de llegada hasta completar aforo.

Esta experiencia artística forma parte del programa 'El MAS en la calle' para acercar el arte y la creación contemporánea al público infantil y familiar.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha dado a conocer esta nueva iniciativa que combina arte y juego, e invita a las familias a ser parte activa de una creación colectiva que llenará de luz el corazón del museo.

Méndez ha subrayado que este tipo de actividades acercan la cultura y la creación contemporánea al público infantil y familiar, y están diseñadas para fomentar la participación y el vínculo con los espacios culturales de la ciudad.

Ruido Interno es un proyecto cultural fundado en 2012 que desarrolla su labor en el ámbito de la gestión, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales. Desde sus inicios, cuenta con el apoyo de un público fiel, interesado en nuevas formas de creación escénica y artística.

La compañía combina la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales con la formación e investigación creativa, impulsando la difusión de los procesos de creación contemporánea.

Actualmente tiene en escena ocho espectáculos teatrales y estrenará a finales de enero de 2026, en el Palacio de Festivales de Cantabria, su nuevo montaje 'A simple vista', de Juan Carlos Fernández.

En los últimos años, Ruido Interno ha diversificado su actividad con proyectos en torno a las artes escénicas, los festivales y los espectáculos de luz, entre ellos 'Hágase la luz', que acaba de celebrar su quinta edición. También ha organizado y presentado la última "Gala de las Letras de Santander" y el video mapping PALACETE para conmemorar el 40 aniversario de este espacio cultural.

Hasta finales de año, la compañía participa en el programa 'El MAS se sale', con un itinerario sonoro con cascos inalámbricos (14 de noviembre), un laboratorio creativo de experimentación tecnológica (21 de noviembre), una experiencia inmersiva de realidad virtual (12 de diciembre) y la intervención performativa 'De-construir un cuadro' (19 de diciembre).