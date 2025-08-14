Un coche queda calcinado tras incendiarse en la A-8 en San Vicente

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha quedado calcinado este jueves tras incendiarse mientras circulaba por la autovía A-8 a la altura de San Vicente de la Barquera.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó hasta el lugar a bomberos autonómicos del parque de Valdáliga, agentes de la Guardia Civil y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Los efectivos autonómicos sofocaron el incendio. Sin embargo, el vehículo se vio totalmente afectado, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.