Cohorte llega a los 49.000 voluntarios y busca los últimos 1.000

Quiere incentivar la participación de la población en zonas rurales

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gran estudio poblacional de la región impulsado por el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), Cohorte Cantabria, acaba de superar los 49.000 voluntarios reclutados y busca los últimos 1.000 para alcanzar su meta inicial de contar con 50.000 participantes.

Este objetivo representa el 20 por ciento de la población diana, es decir, todas las personas residentes en Cantabria de entre 40 y 70 años, con independencia de que presenten o no alguna patología.

En un comunicado, el Gobierno señala que ya son 17 los municipios que han superado la expectativa fijada por los investigadores: Santa Cruz de Bezana (26,5%), Camargo (24,6%), Villaescusa (23,5%), Medio Cudeyo (23%), El Astillero (22,8%), Piélagos (22,6%), Marina de Cudeyo (20,8%), Entrambasaguas (21%), Ribamontán al Monte (20,7%), Cabezón de la Sal (20,6%), Polanco (20,5%), Penagos (20,4%), Ribamontán al Mar (20,2%), Miengo (20,2%), Castañeda (20%), Cartes (20%) y Santillana del Mar (20%).

Sin embargo y dado la procedencia de los voluntarios, el equipo coordinador del estudio está trabajando, en estrecha colaboración con la Dirección General de Salud Pública, para fletar autobuses a las zonas de Liébana, Cabuérniga, Campoo, Valles Pasiegos y el Oriente con el fin de llegar a las zonas rurales más alejadas de la capital cántabra. Esta iniciativa se llevará a cabo a partir de la segunda mitad de octubre en distintas fechas.

Y también para este propósito, el equipo de Cohorte contará con un estand en la Feria de Mayores de Cantabria-Silvercant 2025, que tendrá lugar en San Vicente de la Barquera, donde todos los participantes podrán informarse sobre el proyecto e inscribirse allí mismo.

Las coordinadoras de Cohorte Cantabria informarán de esta iniciativa y otras novedades a través de la página web y redes sociales (Facebook, X y LinkedIn).

En este sentido, el 30 de septiembre, a las 16.00 horas, realizarán una emisión pública titulada 'Cohorte Cantabria: Quiero saber más-Ep.2' a través del canal de YouTube del proyecto. Durante la emisión, se habilitará un chat en directo para que cualquier persona pueda plantear sus dudas y realizar sus aportaciones.

PARTICIPACIÓN

El Ejecutivo cántabro recuerda que si bien el estudio cuenta con un equipo de Atención Telefónica encargado de invitar a los candidatos, toda persona interesada que cumpla criterios puede inscribirse a través de la página web https://cohortecantabria.com/ para ser citada y entrar en el programa.

También pueden llamar al 699 17 22 64 o al 620 48 73 58 (disponible de 9.00 a 16.00 horas, de lunes a viernes no festivos).

Tras incluirles, los participantes recibirán por correo electrónico toda la información y un cuestionario sobre hábitos que deben completar.

El día de la cita, deberán acudir al pabellón 20 del Hospital Marqués de Valdecilla, donde se les extraerá sangre y tomarán medidas de composición corporal.

Los resultados se envían a todos los voluntarios en un plazo de 1-2 semanas y, en los meses sucesivos, reciben nuevos cuestionarios e invitaciones a participar en estudios anidados en Cohorte, si cumplen criterios.

Al tratarse de un estudio longitudinal -tiene continuidad en el tiempo-, se realizarán seguimientos periódicos cada 4-5 años para conocer cómo cambia el estado de salud de las personas incluidas a lo largo de su vida.

SOBRE COHORTE CANTABRIA

Cohorte Cantabria es un proyecto pionero es España y el que mayor alcance ha mostrado hasta la fecha.

Su propósito es avanzar en la Medicina Personalizada tomando miles de datos y muestras de la población cántabra, custodiados por el IDIVAL y a disposición de la comunidad científica.

En la actualidad, Cohorte colabora con diversas entidades y participa en varias iniciativas científicas y de Salud Pública.