El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá este martes, 28 de octubre, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo 'Alucinaciones', con la participación del coleccionista Jaime Sordo, responsable de la Colección Los Bragales.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Amigos del MAS que busca ofrecer un espacio para la ensoñación y la reflexión a partir de obras pertenecientes a las colecciones del museo.

En 'Alucinaciones', personas ajenas al ámbito profesional de las artes plásticas son invitadas a seleccionar una obra del MAS --preferiblemente expuesta-- que les resulte especialmente significativa. A partir de ella, desarrollan una disertación libre sobre las emociones o ideas que les inspira. La sesión concluye con un coloquio abierto entre el ponente y el público asistente.

En esta ocasión, Jaime Sordo presentará una versión centrada en la obra 'Looping. North. Sunches (2006)', una fotografía de Juan Uslé actualmente expuesta en el museo.

Tomada desde la playa de Chuchía en dirección a las de Suances (La Concha y Los Locos), la imagen, "de gran belleza cromática y compositiva", muestra una puesta de sol que aproxima la fotografía al territorio pictórico.

La obra fue presentada en la feria 'Art Basel' de 2016 y constituye un ejemplo del interés de Uslé por el diálogo entre pintura y fotografía.

La presentación se complementará con otra fotografía del artista perteneciente también a la Colección Los Bragales, en relación con la Escuela de Düsseldorf y el grupo de la Nueva Objetividad impulsado por Bernd y Hilla Becher entre 1978 y 1986.

Además, se repasará el año 2024 como un momento clave para la familia Uslé-Civera, destacando la relevancia internacional de Juan Uslé tras sus exposiciones en Nueva York, Santillana del Mar y el Espacio Cultural Embarcadero, así como su próxima muestra en el Museo Reina Sofía (noviembre 2025).

También se mencionarán los proyectos expositivos de Vicky Civera -incluyendo el del Museo Patio Herreriano y la Nave Sotoliva- y de Vicky Uslé, con recientes muestras en la Biblioteca Central y la Sala Robayera.

Esta jornada se enmarca dentro de la programación continuada y periódica del museo, impulsada por el Ayuntamiento para reforzar la labor didáctica de la institución mediante una serie de actividades paralelas a las exposiciones temporales y a la colección permanente.

"El Ayuntamiento trabaja para fortalecer el vínculo entre el museo y su comunidad y para posicionar al MAS como referente del arte contemporáneo, capaz de atraer tanto a ciudadanos como a profesionales del sector", ha destacado en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

JAIME SORDO

A lo largo de su trayectoria, Jaime Sordo ha combinado su experiencia empresarial y técnica con una profunda dedicación al arte contemporáneo, contribuyendo activamente al desarrollo de la escena artística española.

Su trabajo al frente de la Colección Los Bragales y de la Asociación 9915 lo sitúa entre las figuras más destacadas del coleccionismo privado, caracterizado por su rigor, compromiso institucional y constante apoyo a la creación artística actual.