El Colegio de Enfermeras de Cantabria inaugura su nueva sede en la calle Gravina de Santander

Isabel Urrutia y César Pascual han recorrido las instalaciones "más amplias y funcionales" de la calle Gravina

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermeras de Cantabria ha inaugurado este jueves su nueva sede en la calle Gravina de Santander. Se trata de un local de más de 600 metros cuadrados que albergará la actividad del Colegio que aglutina al mayor colectivo de profesionales de Cantabria, unos 5.100.

Las nuevas instalaciones "más amplias y funcionales" se han concebido para prestar servicio a los profesionales de la enfermería, pero también estarán abiertas a la sociedad, ya que en su interior se ha instalado un espacio expositivo.

En este sentido, la presidenta del Colegio, María Luz Fernández, ha asegurado que no se trata solo de un cambio de espacio sino también de "un cambio en la filosofía y la forma de hacer", al tiempo que ha explicado que la entidad quiere poner en valor "que nos importan las personas y los ciudadanos en cada sitio y lugar de Cantabria".

Por ello, ha asegurado que con esta sede buscan "ser visibles" para la ciudadanía, así como colaborar con instituciones, organizaciones, población vulnerable y con todo aquel "al que podamos aportar bienestar y salud".

El evento ha contado con la asistencia de los consejeros de Presidencia y Salud, Isabel Urrutia y César Pascual, respectivamente.

Durante su intervención, el titular de Salud ha dado la enhorabuena a este colectivo, "una profesión que une como ninguna ciencia y humanidad", por estas nuevas instalaciones de las que ha deseado que el Colegio saque el máximo rendimiento posible "en lo que son expertas: el cuidado de las personas".

Pascual ha destacado el trabajo y las acciones que la entidad lleva a cabo, especialmente dirigidas a la población vulnerable porque "eso es hacer Colegio".

Por último, ha recordado que la enfermería ha ido ganando pasos gracias "al sacrificio" que sus profesionales han hecho y ha destacado el momento en el que se encuentra el Sistema Nacional de Salud que, a su juicio, "jamás ha estado tan bien como hasta ahora en cuanto a población atendida y en cuanto a equidad".

El acto ha contado también con la participación del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual; entre otras autoridades.