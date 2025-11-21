El Colegio de Farmacéuticos celebra la Inmaculada con un acto en el que nombrará presidenta de Honor a Rita de la Plaza

Se rendirá homenaje a los profesionales de la comunidad SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF) celebrará este sábado, 22 de noviembre, el acto institucional con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Farmacia, en el que se rendirá homenaje a los profesionales de la comunidad y se reconocerá la trayectoria de figuras destacadas del ámbito farmacéutico.

Durante el evento, se hará entrega de distinciones a los colegiados y colegiadas que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional y se dará la bienvenida oficial a los nuevos, en un ambiente de celebración y compromiso con la profesión.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el nombramiento como presidenta de Honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria de Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, en reconocimiento a su destacada trayectoria como presidenta del COF entre 2018 y 2024, su vinculación con Cantabria y su compromiso institucional con el desarrollo de la farmacia a nivel nacional, ha informado la entidad colegial.

El acto, que se desarrollará en el Hotel Real de Santander, contará con la participación de representantes institucionales como el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, la directora General de Farmacia, Humanización y Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud, María Isabel Priede, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, además de miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.

La presidenta del Colegio, María García del Hierro, ha destacado que la festividad de la Inmaculada es "un momento de encuentro, orgullo profesional y reconocimiento mutuo entre generaciones de farmacéuticos".

Además, ha resaltado que este año "contamos con el honor de homenajear a una compañera cuya trayectoria nos inspira", en referencia a su antecesora.