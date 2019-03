Colegio Veterinario pide a ASAJA CyL que rectifique sus "falsedades interesadas"

Publicado 28/03/2019 14:54:32 CET

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Veterinario ha expresado su "malestar" por las, a su juicio, "falsedades infundadas e interesadas" de ASAJA Castilla y León que cuestionaban la fiabilidad de las campañas de saneamiento ganadero en Cantabria como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo de veterinario de explotación y ha pedido al sindicato agrario una "rectificación inmediata".

En un comunicado, el presidente del Colegio, Juan José Sánchez Asensio, ha salido hoy este jueves al paso del comunicado remitido por ASAJA Castilla y León, en el que advertía de que los sistemas de control en materia de sanidad animal en Cantabria podrían "no ser fiables" y alertaba a los ganaderos castellano-leoneses sobre el posible riesgo sanitario asociado al intercambio de ganado con Cantabria.

Para el presidente del Colegio Veterinario, la "nota entera" remitida por ASAJA resulta "absolutamente lamentable", "rezuma desconocimiento y sesgo a partes iguales" y "resulta completamente interesada".

EL COMUNICADO DE ASAJA, UNA "FALACIA"

Para Sánchez Asensio, el comunicado de ASAJA Castilla y León constituye una "falacia" en la que se alude a partes de la norma cántabra sobre saneamiento ganadero, a su juicio, de una "forma sesgada para llegar a conclusiones completamente erróneas y preestablecidas".

El presidente de los veterinarios cántabros ha señalado que ASAJA Castilla y León pide unas "normas comunes" en toda España, algo que, según Sánchez Asensio, ya esa así.

"Sólo tienen que leer el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis que elabora cada año el Ministerio y que obliga por igual a todas las comunidades. No podemos creer que desconozcan su existencia", ha aseverado.

Respecto a otro de los planteamientos de Asaja para que no se autoricen los movimientos con las explotaciones de riesgo porque les ofrece dudas la figura del veterinario de explotación, el presidente del Colegio profesional ha aclarado que las explotaciones de riesgo en Cantabria quedan bajo el paraguas de la Administración y no del veterinario de explotación, con lo que "no habría caso".

Además, el presidente del Colegio Veterinario ha señalado que la prevalencia de tuberculosis en el ganado de Castilla y Léon "triplica" los niveles de Cantabria.

"Si algún riesgo hay en las zonas colindantes, sería realmente para Cantabria y que si ellos están en esa situación es por no haber realizado el esfuerzo que sí han hecho los ganaderos de Cantabria", ha aseverado.