Colindres presentará alegaciones al trazado del tren Santander-Bilbao

COLINDRES 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colindres tiene previsto presentar alegaciones al estudio informativo sobre el tren de altas prestaciones que uniría la capital vizcaína con la cántabra y confía en el respaldo del Ejecutivo regional a las mismas.

Así lo ha manifestado este domingo el Consistorio en un comunicado, en el que ha expresado su "sorpresa" porque la parada del proyectado tren denominada 'Laredo' se ubique en Colindres, que el trazado de sus vías, "su estación de más de 16 metros de altura y la expropiación de 100.000 m2 de suelo se pretendan realizar en Colindres y que el tren ni pase por Laredo".

"Podría ser comprensible en defensa del interés general, pero en ningún caso aceptable cuando afecta a la Encina (mejor árbol de España 2023) y la ermita de San Roque, al Camino Real, al Monte de la Redonda, a Colindres el de Arriba, al Parque Medioambiental del Tintero, a la Iglesia de San Juan y al Cementerio de Colindres", ha subrayado el alcalde, Javier Incera (PSOE), que considera que este trazado "parece un ataque injustificado a la sostenibilidad y al patrimonio histórico artístico de Colindres en un suelo rústico protegido especialmente por el planeamiento municipal".

Con estos argumentos, el alcalde explica los motivos en los que van a fundamentar esas alegaciones, al tiempo que ha señalado que el Ayuntamiento "entiende que el Gobierno de Cantabria (PP), que es el máximo impulsor y exige la ejecución de este proyecto, apoyará nuestras alegaciones" porque lo contrario "sería incomprensible".

"Es mi deber defender que Colindres no sufra la destrucción de buena parte de su patrimonio histórico y medio ambiental, cargando con una macro infraestructura a las afueras del municipio que sólo va a interactuar ligeramente con la vida económica del casco urbano", ha indicado.

El regidor ha detellado que una vía de reposición del trazado se proyecta sobre la Encina de San Roque, Árbol de España 2023, finalista del concurso europeo, y un ejemplar de más de 400 años.

Asimismo, modificaría el trazado del Camino Real, "por primera vez desde la Edad Media", para dar cabida a un túnel que atraviesa el Monte de la Redonda, "todo en terrenos que tienen además de la más alta protección del planeamiento municipal y las mayores restricciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL)".

Por su parte, al concejal de Patrimonio, Adrián Setién, le "sorprende" que se defienda este trayecto cuando en otros municipios, "Laredo u otros cercanos", sí existen suelos urbanos, periurbanos o rústicos de protección ordinaria.

El concejal también ha apuntado que, según el proyecto, las vías y la estación coexistirían con la Iglesia de San Juan (neogótica del Siglo XVI) y el Cementerio de Colindres.

Asimismo, la Estación de Laredo se localiza sobre los huertos urbanos del Parque del Tintero en Colindres, con su intercambiador de transporte urbano, bolsas de taxis, aparcamientos, vestíbulos, validación, ascensores y escaleras mecánicas "de hasta 16 metros de altura".

Según el proyecto --señala el Ayuntamiento--, la estación garantiza la proximidad a Laredo sin interferir en el desarrollo urbanístico de Laredo.

Al hilo, el Consistorio ha recordado que el Parque Medioambiental del Tintero fue un proyecto del Gobierno de Cantabria para proteger su hábitat natural como humedal y el asentamiento de fauna y flora y que, por ello, se adecuó el espacio para el uso público y divulgativo, "desmantelando sus infraestructuras, creando una laguna para aves acuáticas y charcas para anfibios y se repartieron huertos educativos y entre los vecinos y vecinas de Colindres".

"Una actuación pionera en Cantabria que está en peligro", ha insistido Incera, que espera que por este motivo el Gobierno de Cantabria apoye sus alegaciones.

Finalmente, Setién ha puntualizado que el Ayuntamiento de Colindres "se muestra a favor" de mejorar la mejorar la conexión ferroviaria Santander-Bilbao, pero el municipio de Colindres tiene una extensión de 6,6 kilómetros cuadrados y el de Laredo, 15,71 km2.

Por lo que considera que "si el Ayuntamiento de Laredo tiene la necesidad imperiosa de tener una parada, en buena lógica debería encontrar los terrenos adecuados para ello y ponerlos a disposición; si en cambio, el interés es general, la solución debe de ser la más adecuada y menos perjudicial para la comarca".