La Comandancia Naval de Santander celebra el 12 de octubre con jornadas de puertas abiertas

Archivo - Acto solemne de arriado de la bandera con motivo de la Fiesta Nacional en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia Naval de Santander celebrará el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, con jornadas de puertas abiertas este jueves y viernes, 8 y 9, para centros educativos.

Como parte de la programación local, la Comandancia también ha organizado un acto de arriado solemne, abierto al público, con el objetivo de acercar la historia naval y las funciones de la Armada a la ciudadanía y a la comunidad escolar de Cantabria.

Las jornadas de puertas abiertas están dirigidas a alumnos de colegios e institutos de Cantabria y permitirán conocer las instalaciones y misiones que desarrolla la Comandancia y parte del patrimonio histórico y documental que custodia la Armada, con actividades adaptadas a distintos tramos de edad.

El programa culminará con un arriado solemne en los jardines de la Comandancia el 9 de octubre a las 19.30 horas, acto abierto al público en el que participarán autoridades locales e institucionales.

Para participar en las jornadas de visitas escolares es necesario que los centros educativos realicen solicitud previa a la Comandancia Naval. Las visitas se organizarán por turnos para garantizar una experiencia educativa segura y enriquecedora.

Desde la institución se ha invitado a la ciudadanía, centros educativos y a los aficionados a la historia a sumarse a estas actividades para conocer mejor la historia naval española y rendir homenaje a España celebrando el Día de la Fiesta Nacional junto a la Armada.