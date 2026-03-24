La comedia 'Abisal' y sus personajes grotescos reflexionarán sobre la salvación de la humanidad el día 1 en el Palacio - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo 1 de abril la representación de la obra teatral 'Abisal' de la compañía cántabra Delifame, que planteará preguntas incómodas sobre el poder, el futuro, la propia humanidad y su salvación a través de temas profundos que trata desde la comicidad y el humor absurdo.

Todo ello con personajes excéntricos y grotescos inspirados en la manera de trabajar actual de los oligarcas y su "huida hacia adelante" con el uso de más tecnología como solución a los problemas, cuando "lo que están es empeorando muchísimas cosas", como por ejemplo Elon Musk o Donald Trump.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el dramaturgo, actor y codirector de la pieza, Jorge Prieto, quien la ha presentado acompañado de la actriz, Lucía Alvear, y la responsable de programación y producción del Palacio, Isabel Ibarra.

La obra, el cuarto estreno de la temporada del PFC que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Pereda, relata cómo un empleado cualquiera de una empresa cualquiera es ascendido sin motivo aparente. Sin embargo, ese ascenso le supone un descenso a las profundidades ya que su nuevo despacho, dentro del mismo edificio, se sitúa bajo el mar.

Paralelamente, en un lujoso búnker submarino, una arquitecta y un multimillonario elucubran sobre la posible salvación de la humanidad, "si es que ésta merece la pena ser salvada".

Prieto ha explicado que este proyecto surge como un ejercicio de escritura y, de ahí, aparece el relato de un oficinista al que ascienden a plantas más bajas. De esta forma, se va generando la idea de la salvación de la humanidad en una ciudad subacuática.

Y es que, entre otros temas como el modelo de las empresas o el estatus social, se plantea una "oda" al cuidado de la tierra, puesto que "en esa huida hacia delante" de la humanidad actual, "se deja de lado lo que tenemos por sobrevivir a toda costa sin mirar atrás", ha criticado el creador, que ha puesto de ejemplo a Elon Musk y su intención de colonizar Marte.

Según ha explicado, es la tercera obra que escribe y la más ambiciosa a nivel narrativo. Tiene una escenografía sencilla y crea una atmósfera "claustrofóbica" que simboliza la bajada hacia el mar.

En ese descenso, el oficinista se convierte en un personaje conspiranoico que ve los peces abisales como aliens y reflexiona sobre el porqué ir fuera de la Tierra si "ya lo más extraño ocurre en ella", donde todavía "hay vida y sitios que cuidar e investigar".

Por su parte, Lucía Alvear ha destacado que el texto está "muy cuidado" y el trabajo es "muy interesante" en cuanto va formando esa atmósfera sin apenas elementos. Además, a nivel de interpretación, ha dicho que le ha supuesto un reto "muy divertido" ya que no ha trabajado tanto este tipo de teatro.

Jorge Prieto dirige 'Abisal' junto al también actor Paúl Moré. Ambos subirán al escenario de la sala Pereda para interpretar esta pieza junto a Lucía Alvear e Iñigo Sanz.

Por último, Ibarra ha destacado que la obra es una propuesta "fresca y generacional" y ha hecho hincapié en el compromiso de la Consejería de Cultura por "fortalecer, desarrollar e impulsar" los proyectos de artistas cántabros y, en este caso, de "una compañía joven que apuesta por un lenguaje escénico contemporáneo y arriesgado".