Comienza la construcción del nuevo punto limpio en El Vallegón, que estará listo en 8 meses

El consejero de Fomento, Roberto Media, acude al acto de colocación de la primera piedra del punto limpio de Castro - GOBIERNO

Fomento ha movilizado 28,5 millones para mejoras de los servicios y la calidad de vida en Castro Urdiales

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para la construcción de un nuevo punto limpio y planta de compostaje en el polígono de El Vallegón, en Castro Urdiales, han comenzado este jueves con una inversión de 2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y un plazo de ejecución de ocho meses.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha asistido esta mañana al inicio de las obras y ha destacado que su departamento ha movilizado en total 28,5 millones de euros para impulsar proyectos y obras de mejora de los servicios y de la calidad de vida de los vecinos de Castro Urdiales.

Como ha explicado, la nueva instalación sustituirá al punto limpio creado en 1998 en Islares y que no dispone de capacidad suficiente para la correcta gestión de los residuos generados en esta zona. Según los datos del pasado año, se registraron 6.325 usuarios y se movilizaron 3.103 toneladas.

Para mejorar la capacidad, el nuevo punto limpio de Castro Urdiales va a incorporar un mayor número de contenedores para mejorar la selección de residuos y una planta de compostaje para residuos de podas que va a permitir su tratamiento local.

Además, la obra incluye actuaciones relacionadas con la implantación de redes de abastecimiento, saneamiento, instalaciones de comunicación y red eléctrica; ejecución de muros de contención y relleno; cerramientos verticales y verdes en los límites de la parcela; suministro de equipos y contenedores; y trabajos de pavimentación y obra civil.

Con la apertura de esta nueva infraestructura, Media ha indicado que Cantabria dispondrá de una red de 38 instalaciones fijas de puntos limpios.

Además de recordar que estas instalaciones son de carácter supramunicipal, que pueden ser utilizadas por todos los cántabros independientemente del municipio de residencia o de su ubicación, ha apuntado que son de carácter gratuito y permiten garantizar un correcto tratamiento, reciclaje y valoración de los residuos.

En 2024, esta red ha sido utilizada por 324.068 usuarios que depositaron 60.651 toneladas de residuos, de las que un 84,33% se ha conseguido recuperar y valorizar y sólo un 15,67% se ha destinado a vertedero.

El consejero ha subrayado que las políticas medioambientales son una "prioridad" para el Gobierno de Cantabria, y ha destacado la inversión de 20 millones de euros realizada con fondos propios y europeos para modernizar las instalaciones de El Mazo, digitalizar la red de puntos limpios y construir tres nuevas infraestructuras en zonas de alta demanda como Laredo, Noja y la actual de Castro Urdiales.

En el acto, el consejero ha estado acompañado por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, junto a varios concejales de la Corporación municipal; y el director de la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), Pedro Ruiz.

LICITACIÓN "INMEDIATA" DE LA REPARACIÓN DEL EMISARIO

Media también ha anunciado este jueves la licitación "de forma inmediata" de las obras de reparación del emisario de Castro Urdiales, que contará con un presupuesto base de 1.151.824 euros y un plazo de ejecución de 11 meses.

Estos trabajos permitirán reparar la rotura existente en el emisario principal, en el que "se han detectado hasta tres fugas", para acabar con la situación de vertido de aguas residuales muy cerca de la costa.

Se trata de "otra actuación largamente esperada, que viene a solucionar un importante problema que estaban padeciendo los castreños desde hace demasiados años y que nadie hasta ahora había querido abordar", ha precisado el consejero.

También ha avanzado la licitación "lo antes posible" del Proyecto Constructivo de Mejores de Proceso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castro, que ya está redactado y que contará con un presupuesto base de 6,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses.