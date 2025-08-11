Comienza la limpieza integral de cuatro arroyos en Santander, que estará "en dos meses y medio"

Inicio de los trabajos de limpieza en el arroyo de La Tejona, en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Las labores, ejecutadas por Tragsa gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la CHC, se han iniciado en el arroyo de La Tejona

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) han iniciado los trabajos de limpieza integral de cuatro arroyos del municipio, unas labores que estarán concluidas "en dos meses y medio" y a las que luego sucederán tareas de mantenimiento.

Se ha empezado por el arroyo de La Tejona, ubicado junto a la Avenida Vicente Trueba, en la zona de La Albericia y San Román de La Llanilla, que estarán listos "en quince días", y se continuará, posteriormente, por el de Otero; el de La Regata, y el Canal de Raos.

La alcaldesa, Gema Igual, y la presidenta de la CHC, Bárbara Monte, han asistido esta mañana al inicio de los trabajos en el arroyo de La Tejona, donde han recordado que el Consistorio y la Confederación han suscrito un convenio para ejecutar estas actuaciones.

En base a este convenio, la Confederación asume la ejecución de la totalidad de las labores de mantenimiento y conservación de cauces en Santander, a las que se dedicará una inversión de 210.000 euros repartida en los próximos cuatro años.

De esta cantidad, el Ayuntamiento aportará 119.000 euros y la CHC los 91.000 restantes como ayuda o subvención para las actuaciones en estos tramos urbanos de competencia municipal.

La alcaldesa ha explicado que, tras la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024, el Ayuntamiento analizó el estado de limpieza y mantenimiento en que se encontraban los arroyos de la ciudad y concluyó que "no estaban bien", algo por lo que ha pedido "disculpas" a los vecinos.

Ha asegurado que ahora, con la ejecución de estos trabajos, estarán "en perfecto estado" ya que el convenio no recoge solo esta limpieza "intensiva" e "integral" que ahora se va a llevar a cabo respondiendo a una "gran demanda" vecinal, sino también la ejecución de labores de mantenimiento durante los próximos cuatro años.

Igual ha reconocido que es una "obligación" tener limpios los cauces no solo por cuestiones de "salubridad" sino también para que puedan canalizar y desaguar correctamente, sobre todo de cara al invierno y a la llegada de las lluvias.

En las tareas de limpieza se emplearán medios manuales y técnicos. Incluyen el desbroce, poda y tala de vegetación, la retirada de la misma; el dragado de sedimentos acumulados en el interior de las canalizaciones; la retirada de residuos de origen antrópico, y el rescate de ictiofauna.

La regidora ha pedido "colaboración ciudadana" y concienciación a los vecinos para mantener limpios estos arroyos ya que, según ha dicho, "parte de lo que se vierte" en los mismos, no es solo por la acción de la naturaleza, sino que también hay residuos que se tiran allí.

Por su parte, la presidenta de la CHC ha explicado que las "prioridades" de las actuaciones que se van a ejecutar han sido establecidas por el propio Ayuntamiento, que es "quien conoce mejor el territorio y está en contacto con los vecinos".

Monte ha indicado que las confederaciones hidrográficas, como la del Cantábrico, llevan a cabo "muchas" actuaciones de mantenimiento de cauces dirigidas a mantener la sección hidráulica para que luego haya menor riesgo en caso de avenidas.

Según ha señalado, en 2024 la CHC invirtió 6,2 millones de euros en este tipo de actuaciones en todo su área de competencia, de los que más de la mitad se efectuaron en Cantabria.