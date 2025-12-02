Comienzan las obras del nuevo skatepark de Nueva Ciudad, en Torrelavega

El concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, asiste al inicio de las obras del nuevo skatepark de Nueva Ciudad - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cooping Ramps ha iniciado las obras del nuevo skatepark de Nueva Ciudad, en Torrelavega, una instalación que permitirá practicar cuatro modalidades de este deporte (skateboarding, bmx, roller y scooter).

Esta nueva instalación se ubicará junto al pabellón María Pardo, en una parcela de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y está diseñada por Daniel Yábar, arquitecto experto en este campo, según ha indicado el Ayuntamiento.

La obra tiene un presupuesto de unos 370.500 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

El proyecto contempla un diseño funcional y sectorizado, atendiendo a las distintas modalidades de skate y los diferentes niveles de habilidad de los usuarios.

Tendrá tres zonas diferenciadas: una para skaters de nivel medio-alto, que contará con un bowl de hasta 2,77 metros y una miniramp de 1,6 metros y varias extensiones con diferentes alturas, combinadas con hips, corners y barreras tipo New Jersey.

Habrá otra zona de iniciación y nivel medio, con un bowl independiente de entre 0,90 y 1,50 metros de altura.

Y el tercer área es una 'zona street' para todos los niveles que incluirá elementos clásicos de street, como hubba, handrail y flatbar, polejam, pirámides, planos inclinados y zonas de transferencia, ha detallado el Ayuntamiento.

El skatepark ocupará 1.138,53 metros cuadrados, a lo que hay que sumar zonas de acceso y estancia con bancos, papaleres, aparcamientos de bicicletas y fuente, además de espacios ajardinados.

Contará con iluminación perimetral para uso nocturno. y accesos adaptados desde la Avenida Cantabria y el pabellón María Pardo.

TORRELAVEGA, UN "REFERENTE" EN ESTE ÁMBITO

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras Públicas y Servicios Generales, José Luis Urraca Casal, se han felicitado del inicio de esta nueva instalación deportiva y han destacado que está diseñada atendiendo a diferentes modalidades, grados de dificultad y nivel de usuario, buscando potenciar este espacio de manera que Torrelavega "siga siendo un referente en este campo".

López Estrada ha señalado que el objetivo de esta actuación es proporcionar una instalación "moderna y de calidad" para la "creciente" comunidad de deportes urbanos de Torrelavega, además de convertirse en un "punto de referencia" tanto a nivel local como nacional.

Por su parte, Urraca ha explicado que la nueva instalación ha sido diseñada de la mano de una representación de los skaters que utilizaban las pistas de La Lechera y ha resaltado que el arquitecto elegido es un "experto" en este campo y es de "reconocido prestigio en España y Francia".

El skateboarding es un deporte olímpico, con dos modalidades de competición: park y street.