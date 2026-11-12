Comienzan las obras de renovación de las escaleras mecánicas del Río de la Pila con la retirada de las existentes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado las obras de renovación integral de las escaleras mecánicas del Río de la Pila, una actuación que ha comenzado con la retirada de las estructuras actuales.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 588.643 euros, contempla la sustitución de los cuatro elementos mecánicos que permiten salvar los cerca de 18 metros de desnivel existentes entre la parte baja del Río de la Pila y la estación inferior del funicular.

El Ayuntamiento ha informado que los primeros trabajos se centran en el desmontaje y retirada de las escaleras existentes mediante un operativo que requiere el empleo de grúas de gran tonelaje y camiones especiales para trasladar los elementos retirados.

Estas operaciones conllevan afecciones temporales a la circulación, con el corte completo del tráfico en la calle Río de la Pila, la ocupación de plazas de estacionamiento y la retirada provisional de bolardos en la zona de la curva para facilitar las maniobras de los vehículos pesados.

Asimismo, los camiones acceden desde la calle Santa Lucía, realizando maniobras marcha atrás y en sentido contrario al habitual hasta la plaza del Río de la Pila, lo que puede ocasionar restricciones puntuales de circulación durante sus entradas y salidas.

La previsión es que los trabajos de retirada concluyan hoy jueves, aunque podrían prolongarse durante la jornada de mañana viernes, 13 de noviembre. Una vez finalizadas estas operaciones, se liberarán los espacios ocupados por la maquinaria y se mantendrán únicamente los vallados perimetrales de las escaleras por motivos de seguridad.

Tras esta primera fase, se acometerá la colocación de los nuevos equipos, diseñados específicamente para adaptarse a las características y dimensiones del itinerario actual.

El proyecto permitirá modernizar este eje de movilidad peatonal, mejorar la accesibilidad y ofrecer un servicio más fiable y seguro a los vecinos y ciudadanos que utilizan habitualmente estas escaleras para desplazarse entre las distintas zonas del barrio.

Las nuevas instalaciones incorporarán tecnologías actualizadas y sistemas de seguridad adaptados a las exigencias normativas vigentes, además de materiales y componentes preparados para soportar las condiciones de funcionamiento a la intemperie.

Asimismo, el diseño de los nuevos equipos permitirá aprovechar los espacios existentes y limitar los trabajos auxiliares necesarios para su instalación, con el objetivo de reducir las afecciones sobre el entorno.

La actuación se enmarca en el contrato municipal de mantenimiento integral de los elementos de transporte vertical y de intemperie, adjudicado a TK Elevadores España, que contempla una inversión conjunta de 1,29 millones para la renovación de los itinerarios mecánicos del Río de la Pila y la calle Alceda.

Precisamente, los trabajos de sustitución de las seis escaleras mecánicas de Alceda comenzaron el pasado 15 de octubre, con una inversión de 701.788 euros. Ambas actuaciones permitirán renovar diez elementos mecánicos que facilitan los desplazamientos cotidianos en dos zonas de Santander caracterizadas por sus pronunciados desniveles.

En el caso del Río de la Pila, el proyecto afecta exclusivamente a las escaleras mecánicas, por lo que el funicular queda fuera de esta intervención.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos, comerciantes y usuarios ante las afecciones temporales derivadas de los trabajos.