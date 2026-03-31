Comillas completa la plantilla de la Policía Local y refuerza el servicio para el verano

La alcaldesa de Comillas con nuevos policías - AYUNTAMIENTO

COMILLAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ya cuenta con la totalidad de las plazas del cuerpo de la Policía Local cubiertas tras la incorporación de dos nuevos agentes, que iniciarán ahora un periodo de prácticas de 400 horas antes de tomar posesión como funcionarios de carrera.

Según ha detallado la alcaldesa, María Teresa Noceda Llano, con esta incorporación el Consistorio "refuerza la seguridad y la capacidad operativa del municipio", consolidando una plantilla "completa" que permitirá "mejorar la atención a la ciudadanía y la gestión del día a día".

Los nuevos agentes, José Antonio López Conde y Saúl Álvarez López, han superado las distintas fases del proceso selectivo convocado por el Consistorio el pasado año, que ha incluido distintas pruebas, un reconocimiento médico y un curso de formación teórico-práctico impartido en la Escuela Regional de Policía Local de Cantabria.

Durante este periodo de prácticas, ambos agentes completarán su formación en servicio activo, adquiriendo experiencia directa en las funciones propias de la Policía Local antes de su incorporación definitiva como funcionarios de carrera.

Por otra parte, el Ayuntamiento continúa trabajando en el refuerzo de la plantilla de cara a la temporada estival. En este sentido, se están desarrollando las pruebas selectivas para la incorporación de tres auxiliares de Policía mediante el sistema de oposición libre.

Estos profesionales desempeñarán funciones "esenciales para el buen funcionamiento del municipio" durante los meses de mayor actividad, como la vigilancia de bienes e instalaciones municipales, la regulación del tráfico en el casco urbano, la asistencia a la ciudadanía en labores de auxilio y protección civil, así como la supervisión del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Además de dar la bienvenida a los nuevos agentes, Noceda ha agradecido el trabajo de la jefa de la Policía Local y de todos los agentes, destacando "el esfuerzo y la profesionalidad con la que han afrontado estos meses, cubriendo las bajas de los oficiales que se marcharon y garantizando en todo momento un servicio impecable".