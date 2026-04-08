La Comisión de Policía Local de Cantabria aprueba unificar vestuario y vehículos

La Consejera De Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, Asiste A La Comisión De Coordinación De Policías Locales - GOBIERNO DE CANTABRIA

Urrutia exige a ayuntamientos y sindicatos que cierren un acuerdo sobre el borrador de las nuevas Normas Marco de Policía Local SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Coordinación de Policía Local de Cantabria ha aprobado el Plan de Formación de Seguridad Ciudadana y proceder a la unificación del vestuario y los vehículos utilizados por los 32 cuerpos de policía local existentes en la comunidad.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha presidido la reunión, durante la que ha exigido a los ayuntamientos y sindicatos que forman parte del grupo de trabajo creado para elaborar la reforma de las Normas Marco de Policía Local que cierren un acuerdo sobre el borrador del texto del reglamento tras varios meses de negociaciones, con el objetivo de continuar su tramitación administrativa e iniciar el proceso de información pública del documento.

Según ha dicho, las diferencias de criterio existentes en alguno de los aspectos entre ayuntamientos y sindicatos "no pueden ralentizar una reforma que urge a acometer".

En este sentido, ha recordado a las partes implicadas que las normas vigentes han quedado "obsoletas" y existen "numerosas materias que están pendientes de actualización y regulación después de más de 20 años en vigor del actual reglamento".

Por ello, Urrutia ha pedido a los representantes municipales y sindicales que actúen "con responsabilidad" y pongan encima de la mesa una propuesta definitiva "de una vez por todas".

"Hay que cerrar un borrador de texto y seguir avanzando porque es una necesidad renovar los criterios comunes incluidos en las Normas Marco para una mejor organización y funcionamiento de los agentes", ha señalado la consejera de Seguridad.

PLAN DE FORMACIÓN Y UNIFICACIÓN DE VESTUARIO Y VEHÍCULOS

Según ha informado el Gobierno, el nuevo Plan de Formación de Seguridad Ciudadana aprobado incluye 20 cursos, cinco de ellos on line, con los que se procederá a la actualización y la especialización de los agentes de policía local que trabajan en los municipios de la comunidad autónoma. En concreto, se formarán en primeros auxilios y el uso de desfibriladores, violencia de género y salvamento acuático, entre otros.

Como novedad, se han incluido otras formaciones dedicadas a la prevención del desgaste profesional y actuación ante conductas suicidas, controles de drogas, técnicas de autoprotección, protección animal, drones, cambios organizativos en la Administración de Justicia e iniciación a la investigación en siniestros viales.

En palabras de la consejera, la ejecución de este instrumento contribuye "de forma importante" a la formación continua de los agentes de policía local y con ello, a la mejora de la seguridad de la ciudadanía. Además, ha resaltado que da respuesta a las actuales demandas sociales y profesionales al ser consensuado con los sindicatos y jefes de policía local de Cantabria.

Igualmente, la Comisión ha acordado proceder a la unificación del vestuario y los vehículos utilizados por los 32 cuerpos de policía local de Cantabria, lo que se realizará a través de una nueva orden autonómica, ha avanzado Urrutia.

En este punto, ha destacado la importancia de conseguir la homogeneización de los diferentes cuerpos de policía local en materia de medios técnicos y de uniformidad para aumentar su eficacia y colaboración.

Porque así se facilitará la identificación por parte de los ciudadanos, favoreciendo, al mismo tiempo, la modernización y dignificación de la imagen de los cuerpos de policía local y de los propios agentes, ha dicho.

CURSO DE AUXILIARES DE POLICÍA

Por otro lado, se ha aprobado la celebración en mayo de una nueva edición del curso de auxiliares de policía local, que tendrá una duración de 102 horas lectivas y ocho módulos especializados: prevención de riesgos laborales, documentación, relaciones con la comunidad, primeros auxilios, funciones de los auxiliares, intervención policial, autoprotección y tráfico y seguridad vial.

En este curso participarán auxiliares de los ayuntamientos de Ribamontán al Mar, Comillas, Suances y Medio Cudeyo, que han superado el proceso selectivo de oposición, en su primera fase, en esos municipios.

El objetivo general de esta formación, que se convoca a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria, es proporcionar los conocimientos básicos para desarrollar las funciones propias de auxiliares de policía local y de refuerzos de policía en periodo estival.

Por último, la Comisión ha aprobado en esta reunión la memoria de actividades de la Oficina de coordinación para su posterior remisión al Parlamento, que incluye las actuaciones realizadas en el último año.

Entre ellas, destaca la organización de dos cursos básicos de formación para los policías locales de nuevo ingreso, el curso de mandos intermedios, la convocatoria del Plan de Formación de Seguridad Ciudadana y toda la elaboración de la normativa en este ámbito.

Bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, en la Comisión participan, además de representantes del Gobierno autonómico, miembros de la Federación de Municipios de Cantabria y responsables de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega. También intervienen miembros en representación de Cuerpos de Policía Local de la comunidad, a propuesta de los sindicatos más representativos, y representantes de la Asociación de Jefes de Policía Local.