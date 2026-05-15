El comité de Cantur denuncia "criterios arbitrarios y agravios salariales" en algunas de las últimas contrataciones

Archivo - Esquiadores en la estación de Alto Campoo - CANTUR - Archivo

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Cantur, la empresa pública de turismo del Gobierno de Cantabria, ha denunciado "criterios arbitrarios y agravios salariales importantes" en algunas de las últimas contrataciones realizadas y que, a su juicio, "vuelven a poner en el foco" la gestión de la actual directora, Inés Mier Maza, a quien exige que justifique "con criterios objetivos y transparentes el porqué de estos desequilibrios económicos".

En concreto, el comité ha denunciado que el 7 de mayo se formalizó la contratación indefinida de una persona como responsable técnica de la estación de Alto Campoo dentro del grupo profesional 1.2 según el convenio colectivo de Cantur, con una retribución anual de casi 42.000 euros (41.752), mientras que el pasado mes de febrero, la propia dirección contrató a un veterinario para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, encuadrado en un grupo profesional superior, 1.1, con un salario anual que ronda los 32.000 euros.

En un comunicado, el presidente del comité de empresa, Guillermo Villegas (CCOO), ha subrayado que calificado de "inexplicable" esta diferencia salarial de unos 10.000 euros, que en su opinión "evidencia nuevamente la ausencia de criterios claros, homogéneos y transparentes en su política de contratación y de retribuciones, incluso cuando responden a convocatorias de ofertas públicas de empleo, como ha sido este caso".

Por ello, el comité de empresa ha exigido explicaciones inmediatas a la directora general de Cantur sobre los criterios usados para fijar estas condiciones salariales "tan dispares" entre grupos profesionales, perjudicando, en este caso, al de mayor categoría. "No sólo eso, sino que en otros contratos firmados en marzo del grupo 1.2 no aparece la retribución exacta como en el caso de la responsable técnica sino que simplemente se recoge que será según convenio", ha añadido.

"No puede haber personal de 1ª y de 2ª en una empresa pública que se financia con el dinero de la ciudadanía de la región", ha incidido Villegas, que ha insistido en que "tendrán que ofrecer explicaciones muy contundentes para justificar qué criterios utilizan para no regirse por el convenio actual, que es la herramienta más objetiva y transparente".

"Vuelve a instalarse la opacidad y las decisiones arbitrarias desde que la actual directora general, Inés Mier, llegara al cargo en octubre de 2024, tal y como ya hemos denunciado últimamente", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a la existencia de "irregularidades" en materia retributiva y de gestión de personal, así como la aplicación de criterios distintos entre la plantilla. "Asistimos nuevamente a una gestión basada en la improvisación y la desigualdad, generando un profundo malestar entre la plantilla", ha concluido el presidente del comité.