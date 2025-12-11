El comité de empresa del Gobierno critica la "dilación" del proceso selectivo de empleados con discapacidad

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, Delegados Independientes y SUC) ha denunciado la "dilación" del proceso selectivo de empleados de servicio por turno de discapacidad intelectual y "prácticas incompatibles con el buen trato" a opositores del turno de diversidad funcional.

Así lo ha criticado el comité este jueves en una nota de prensa, en la que ha vuelto a reclamar a la Administración la convocatoria de una mesa técnica, así como la publicación "inmediata" del temario adaptado, la fecha del proceso selectivo y la contratación de integradores sociales con carácter de permanencia desde las listas de sustituciones.

Según han señalado los sindicatos, tras "numerosas ocasiones" en las que han pedido explicaciones por el "retraso" de esta convocatoria, se han visto "obligados" a trasladar a la opinión pública una situación que "en nada aboga por la inclusión plena laboral en la Administración de la ciudadanía que presenta diversidad funcional intelectual".

Han explicado que 20 de diciembre de 2023 y el 1 de julio de 2024 se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las ofertas de plazas de empleados de servicios turno de discapacidad intelectual, que se convocaron 3 de diciembre de 2024, y en febrero de 2025 se publicó la relación provisional de admitidos y excluidos.

Se trata, han censurado, de "39 opositores admitidos que a día de hoy no saben nada de nada del proceso" y, "lo que es más grave", cuyo temario adaptado "tampoco se ha presentado" un año y medio después de haberlo solicitado.

En noviembre de 2024, el comité de empresa reiteró la solicitud del programa adaptado por registro, que se volvió a presentar en mayo de 2025. Sin embargo, lo "único" que se ha conseguido en este tiempo es que se publique internamente una nota informativa de que la prueba selectiva se realizaría a partir de octubre de 2025, cuya fecha ya pasó y "ni siquiera llegó la adaptación del temario".

"Estas personas opositoras tienen derecho a conocer el programa, a prepararlo", ha reivindicado el comité, que ha apuntado que a ello se suma que a principios de este año alertó de que "una asociación preparaba esta prueba". "No comprendemos cómo se puede preparar un proceso selectivo sin saber qué se puede preguntar", han dicho los sindicalistas, que trasladaron esta noticia a la Administración pero no recibieron respuesta.

Además, el comité de empresa se ha mostrado "preocupado" porque trabajadores que accedieron por este turno en la convocatoria anterior fueron acompañados por tutores "solo durante un mes desde su ingreso", cuando "la tutoría con este personal debe ser constante".

"Dejamos a este personal sin atención continuada, generando estrés en ellos; sus compañeros de trabajo ya no saben cómo actuar ni los propios centros a los que no se aportan mecanismos para una adecuada integración", ha censurado.

Así, ha denunciado que "el Gobierno se limita a cumplir con el porcentaje de oferta legal para el turno de discapacidad pero no integra los procedimientos para que el trabajo de estas personas sea efectivo según sus capacidades".

"Es triste haber llegado a esta situación", ha sentenciado el comité, que en octubre advirtió a la Administración que, de no ver resultado en sus peticiones, se dirigiría a la ciudadanía. Sin embargo, "un mes después no parece importarles", ha censurado.