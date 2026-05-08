El comité de Nestlé La Penilla convoca varias movilizaciones en protesta por el ERE y amenaza con huelga indefinida

Planta de Nestlé en La Penilla, en Santa María de Cayón - EUROPA PRESS

SANTA MARÍA DE CAYÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón) ha convocado varias movilizaciones en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa que prevé 49 despidos en la planta cántabra y amenaza con una huelga indefinida desde el 1 de junio si la negociación no va bien.

Así, se han convocado paros de dos horas en cada turno --mañana, tarde y noche-- los días 15, 20, 21, 27 y 28 de mayo coincidiendo con las fechas de las reuniones de negociación del ERE, que se celebrarán en Barcelona y en las que habrá cinco representantes sindicales de la planta cántabra.

Los de mañana y turno partido serán de 11.00 a 13.00 horas; los de tarde, de 15.00 a 17.00; y de noche de 23.00 a 1.00 de la madrugada para toda la plantilla adscrita a esos turnos.

Coincidiendo con los momentos de paro se celebrarán concentraciones en la portería de entrada y en zona de carga de camiones.

Además, el 19 de mayo se llevará a cabo una concentración ante la Delegación del Gobierno, en Santander, a partir de las 11.00 horas; y para el día 24, a la misma hora, se ha programado una manifestación en Sarón, desde el campo de fútbol de la localidad hasta la portería de la fábrica.

Estas movilizaciones se han decidido en un pleno extraordinario del comité celebrado en el chalet de Higinio de La Penilla, próximo a la planta.

El presidente del comité, Juan Miguel González (UGT), ha reconocido que la situación es "muy complicada" ya que el ERE puede llegar a afectar a 49 familias, y por ello ha pedido "unión y fuerza" a toda la plantilla, que supera los 800 fijos y que, añadiendo fijos discontinuos y eventuales, sobrepasa el millar de empleados.

En declaraciones a los medios este viernes en La Penilla, González ha indicado que en una empresa que "da beneficios" un ERE así "no lo podemos permitir".

La secretaria del comité, Carolina Margüelles (CCOO), ha confiado en que los despidos en la planta cántabra se puedan reducir "al máximo".