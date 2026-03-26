El comité de Solvay ve "inasumible" la reducción a 58 despidos planteada hoy por la empresa

Planta de Solvay en Barreda - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria) considera "inasumible" la reducción de despidos planteada este jueves por la empresa, de los 77 iniciales a 58.

Los sindicatos han reiterado hoy su postura de que la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía se cierre con alternativas a los despidos y sin "salidas traumáticas".

Después de la séptima reunión de negociación o período de consultas del ERE, los sindicatos ha explicado en un comunicado que "ha avanzado algo la negociación", aunque las posturas "están aún muy lejos como para pensar en un posible acuerdo".

El órgano sindical ha indicado que Solvay ha rebajado su objetivo inicial de los 77 despidos en su fábrica de Torrelavega hasta los 58, lo que considera una "cifra inasumible", tras reafirmarse en sus propuestas alternativas "para conseguir por un lado una reducción de esa cifra y por otra parte que no se produzcan salidas traumáticas".

"Esta segunda condición sigue sin ser una prioridad para la empresa", ha afirmado el comité de empresa, que ha explicado que durante la reunión se les ha trasladado una oferta económica para las indemnizaciones de quienes finalmente sean despedidos "que está muy alejada de lo que podemos considerar que son unas condiciones dignas".

En este sentido, el comité de empresa de Solvay ha realizado una contrapropuesta "adecuada, pendiente de contestación por parte de la empresa" a esta oferta económica.

"En la próxima reunión tendremos información de la empresa que se va a encargar del plan de recolocación para las personas despedidas y posteriormente continuará la negociación", ha informado el comunicado sindical.

CONCENTRACIÓN EN TORRELAVEGA

Por otro lado, el comité de empresa ha recordado que este viernes 27 de marzo se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor de Torrelavega en contra del ERE de Solvay, que se iniciará a las 18 horas.

"Queremos mostrar el rechazo al ERE y reivindicar un futuro cierto para la fábrica de Solvay en Torrelavega, que garantice el empleo en la misma" por lo que "es muy importante que se perciba un respaldo a estas reivindicaciones con una afluencia lo más numerosa posible, no solo por parte de quienes trabajan en el complejo industrial de Solvay, sino de todas las personas preocupadas por el futuro de la industria y el empleo en la comarca", concluye el comité de empresa.