El compositor Joan Valent presentará en Santander una primicia de 'Goya, un viaje sonoro de la luz al abismo'

El compositor mallorquín Joan Valent (Palma de Mallorca, 1964 protagonizará el martes, 16 de diciembre, una nueva jornada del ciclo 'MAS Miradas', en la que presentará una primicia de su nueva sinfonía 'Goya, un viaje sonoro de la luz al abismo'.

La sesión permitirá al público descubrir por primera vez las claves creativas de su futura sinfonía, cuyo estreno mundial está previsto para 2026, así como escuchar fragmentos inéditos de esta obra en primicia, según ha informado el Ayuntamiento.

La sesión tendrá lugar en la tercera planta del MAS, ante el retrato de Fernando VII de Francisco de Goya, pieza de la colección del museo.

Para su intervención, Valent dispondrá de un piano de cola, que utilizará para explicar parte de su proceso creativo y compartirá además fragmentos orquestales grabados de la sinfonía, imposibles de reproducir al piano dada la magnitud de la obra.

BIOGRAFÍA

Valent es una de las figuras más internacionales de la música española actual y el único compositor español vivo que graba con Deutsche Grammophon.

El compositor cuenta con colaboraciones con figuras como Montserrat Caballé -obtuvieron dos Premios Grammy-, Ana Netrebko o Plácido Domingo. Además, su trabajo se extiende también al folk, el flamenco y la música popular, junto a artistas como María del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Bunbury, Luz Casal o David Byrne, entre otros.

Autor de numerosas bandas sonoras, ha sido reconocido con el Premio Globo de Oro por 'Birdman', el Premio Gaudí por 'El rey de la Habana' y el Premio Phoenix de Cine Iberoamericano por 'Las brujas de Zugarramurdi'. Asimismo, ha colaborado habitualmente con las artes plásticas, en proyectos conjuntos con artistas como José María Sicilia, Miguel Ángel Campano, Pilar Albarracín o Chema Madoz.

"Es un privilegio ofrecer al público un estreno de esta naturaleza dentro del museo, en un formato íntimo y participativo. Animo a los santanderinos a asistir y disfrutar del proceso creativo de Joan Valent, frente a un Goya del museo. Será una experiencia cultural absolutamente singular", ha dicho la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

Asimismo, ha destacado la importancia de contar en Santander con un creador cuya trayectoria internacional es excepcional y ha asegurado que el ciclo se consolida como un espacio en el que artistas y público dialogan de manera directa, ampliando la manera de mirar y de relacionarnos con el arte.

El ciclo 'MAS Miradas', impulsado por la Concejalía de Cultura, tiene el objetivo de favorecer experiencias profundas e interpretativas en torno a las colecciones y exposiciones del Museo de Arte Moderno de Santander.

Se desarrolla los terceros martes de cada mes, proponiendo encuentros con artistas, creadores y especialistas que reinterpretan las piezas del museo desde nuevos prismas.