La comunidad educativa de Cantabria suspende en competencia digital

El viernes y el sábado se han organizado unas jornadas sobre el tema con los participantes "de mayor nivel de la historia de Cantabria"

El Consejo Escolar de Cantabria elaborará este curso un informe sobre la realidad del desarrollo de las competencias digitales de la comunidad educativa en la comunidad, que, de momento, "suspende" en esta materia.

La intención del Consejo es que el informe, que recogerá recomendaciones para los centros educativos y la Consejería de Educación, esté listo en junio.

Aunque la media "suspende", hay profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria que está "trabajando muy bien", y con el estudio se pretende "poner en valor" estas buenas prácticas.

Así lo han dicho hoy en rueda de prensa el presidente del Consejo Escolar de Cantabria, Emiliano Corral, y el miembro del Consejo, José Antonio Sánchez Raba, quien ha denunciado la existencia de una "mediocridad generalizada" en todo el país respecto a las nuevas tecnologías en los centros educativos.

Sánchez ha precisado que Cantabria no destaca entre el conjunto de las comunidades autónomas, ni tampoco otras como País Vasco o Cataluña, que, aunque realizaron importantes inversiones en tecnología de equipamientos y programas, no han llevado a cabo el necesario cambio metodológico para adaptarse al nuevo paradigma.

"La tecnología debe enfocarse a empoderar a los niños para que participen socialmente y consigamos una sociedad mejor. Es un cambio de paradigma en el concepto a la competencia digital", ha precisado Sánchez.

Y ello pese a que, según ha recordado Corral, la OCDE y la Unión Europea llevan dos décadas recomendando orientar el sistema educativo a la adquisición de competencias básicas o clave, como las digitales.

"No es novedad que se usen las nuevas tecnologías pero eso no significa que se esté enfocando bien el tema en los centros", ha advertido el presidente del Consejo Escolar, quien ha enfatizado que "manejar el ordenador no es sinónimo de competencia digital", que sí implica un uso "seguro, responsable y crítico" del mundo digital para el aprendizaje e interacción; la alfabetización digital o la ciberseguridad.

En este marco, y dentro del plan de trabajo aprobado en el pleno del Consejo Escolar hace poco más de un mes, se han organizado las Jornadas #CanTEP18, que se celebrarán este viernes 23 y el sábado 24 en el IES Villajunco de Santander y que contarán con ponentes "de lujo". Las inscripciones, gratuitas, están abiertas.

Sánchez, miembro de la comisión organizadora de las jornadas, ha explicado el porqué del nombre. "# referido a Internet y las redes sociales; Can por Cantabria; TEP por Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación; y 18 porque intentaremos que tengan continuidad".

También ha indicado que las mismas parten "hipotéticamente" de que toda la comunidad educativa de Cantabria suspende en competencia digital, y pretenden que los asistentes mejoren para "aprobar".

Así, se dirigen a profesorado, otros profesionales, familias, alumnado y centros, que podrán beneficiarse de las exposiciones de cinco ponentes "de primera fila nacional", como son Juan Manuel López (investigador e impulsor del software libre), Javier Delgado (docente, filósofo e impulsor del software libre), Raúl Diego (profesor de Primaria, formador, divulgador), Toni Solano (director y profesor de Instituto, divulgador) y Jordi Adell (Profesor de Universidad, divulgador).

La actividad comenzará en viernes 23, con dos conferencias sobre software libre y competencias del alumnado, de 18.00 a 20.00 horas, a cargo de López y Delgado, la primera, y Diego, la segunda; y continuará el sábado 24, de 9.00 a 13.30 horas, con otras dos sobre cambios metodológicos (a cargo de Solano) y competencia digital crítica (Adell).

La competencia digital no es saber usar el ordenador sino utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas actuales: software libre, app, programación, 3d, realidad aumentada, robótica, etcétera. Generalmente el alumnado no es competente digitalmente.

Y es que la educación como institución es más lenta que muchos docentes ya preparados para los nuevos retos digitales.

La competencia digital en educación debe crear alumnado coherente y comprometido con la sociedad en la que vive, las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP).

"Ordenadores sin pedagogía son mera ferretería", ha finalizado Sánchez utilizando la frase de Adell.