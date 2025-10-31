Concha Espina centra la nueva apuesta cultural del Parlamento y la UC

La presidenta del Parlamento y la rectora de la UC - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora santanderina Concha Espina centra la nueva apuesta cultural del Parlamento autonómico y de la Universidad de Cantabria (UC) dentro del convenio que ambas instituciones mantienen para el desarrollo de actividades culturales y académicas, cuya figura será protagonista de una exposición que se inaugurará el martes 4 de noviembre en la sede de la Cámara.

Así lo han resaltado este viernes en rueda de prensa la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y la rectora de la UC, Conchi López, quienes han expresado su satisfacción por la evolución del convenio durante este año.

La rectora, que ha ofrecido detalles de la exposición 'Concha Espina: Querer, saber, poder', ha opinado que se trata de una oportunidad "excepcional" para "redescubrir la riqueza y la vigencia" de la obra de Concha Espina, una autora "capaz de romper moldes y abrir camino para las mujeres de su tiempo".

Comisariada por Cristina Fernández Gallo y Rebeca Rodríguez Hoz, con el asesoramiento de Macarena García-Avello, directora del Aula de Letras de la UC, la muestra ofrece una lectura contemporánea de la trayectoria vital y literaria de la escritora.

De esta forma, combina textos y material gráfico en catorce paneles en los que se inserta su vida y su obra en el contexto histórico, político y cultural de su tiempo.

El recorrido aborda cuestiones de interés literario e histórico, como el lugar de Concha Espina en la Edad de Plata de la cultura española, su visión de la polémica feminista, el problema de España tras el Desastre del 98, o su relación con otras intelectuales coetáneas, como Carmen de Burgos.

Además, la exposición cuenta con la colaboración de la familia de la autora, que ha contribuido con materiales y documentos inéditos.

Permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2026 bajo el título 'Querer, saber, poder', un lema recogido en la novela 'Aurora de España' de Concha Espina, que "resume a la perfección su espíritu y los valores que queremos reivindicar con esta exposición: la curiosidad intelectual, la perseverancia y la capacidad de transformar la sociedad a través del conocimiento", ha sostenido López.

CONVENIO

Respecto al convenio, se han llevado a cabo dentro de su marco dos exposiciones, cuatro ciclos de ponencias --destacando el IV Encuentro de Historia de Cantabria--, un concierto, cinco publicaciones de libros y el estreno del premio sanitario San Rafael, que ha sido otorgado a la Fundación Marqués de Valdecilla y se entregará el día 27 en el Parlamento.

Según ha destacado González Revuelta, esta programación refleja la "intensidad" de la colaboración con la UC, un socio "excepcional" en la labor de impulsar el conocimiento de la historia y realidad de Cantabria. Un "hábito" de trabajo que espera que "pueda ya estabilizarse para el futuro, evitando los altibajos".

Por último, ha subrayado que con este convenio se está "democratizando" el acceso al conocimiento sobre Cantabria.

Y en este sentido, Conchi López ha destacado la voluntad de continuidad del convenio por parte de la institución académica, así como de participar en la difusión de contenidos sobre la región, su identidad, su pasado, presente y futuro.