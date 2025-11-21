Los conciertos de Operación Triunfo llegarán el 24 de julio a Santander en el VI Magdalena en Vivo

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Magdalena en Vivo, que celebrará su sexta edición coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander de 2026, acogerá los conciertos de Operación Triunfo, el día 24 de julio, jornada que ofrecerá la ocasión de disfrutar de las voces de los 16 participantes de esta edición del concurso.

Y es que mientras el talent show continúa en la plataforma Prime Video, el fenómeno televisivo da un paso más y los concursantes de esta edición se preparan para llevar la "magia" de las galas al público en directo.

Así, los últimos protagonistas de OT se subirán al escenario de la Campa de La Magdalena para ofrecer un espectáculo que aspira a celebrar "el talento, la música y la emoción" que han marcado este concurso.

Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un referente del entretenimiento y la música en España, siendo la final de su primera edición el momento más visto en la historia de la televisión en España.

El formato regresó a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de la plataforma. Y con la edición de 2025, Operación Triunfo reafirma su posición como uno de los grandes fenómenos culturales del momento.

ENTRADAS: PRECIOS Y PUNTOS DE VENTA

Las entradas de día para acudir al concierto de Operación Triunfo en Santander el 24 de julio dentro del festival Magdalena en Vivo 2026 están disponibles a un precio de 49 euros en la zona general del recinto, de 99 euros en la zona VIP y 199 euros en la zona Premium Village.

Se pueden adquirir en www.giraot2025.com y www.magdalenaenvivo.com, plataformas oficiales, así como en los canales de venta de El Corte Inglés.

ABONOS

Además, están a la venta los abonos que permiten acudir a todos los conciertos del festival Magdalena en Vivo 2026, que incluye un total de cuatro jornadas.

El Abono General está a la venta desde 79 euros y el Abono VIP se puede adquirir actualmente por 139 euros.