Un concurso premiará al comercio de Torrelavega más activo en redes sociales

El concurso 'El Rey de las Redes' reconocerá al comercio de Torrelavega que mejor está aprovechando el potencial de las redes sociales como herramienta de promoción, comunicación con los clientes y dinamización urbana.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Torrelavega, la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, que se ha presentado este miércoles.

La acción forma parte del proyecto 'Torrelavega de lo digital a lo global', financiado por el Gobierno de Cantabria, y busca visibilizar ejemplos reales de comunicación digital eficaz dentro del tejido comercial de la ciudad.

A través de una votación popular en redes sociales, la ciudadanía podrá elegir al comercio que mejor representa el espíritu del concurso.

Además, moderadores de al menos dos grupos vecinales de Facebook participarán en el proceso, reforzando la conexión entre el comercio y los vecinos en el entorno digital.

'El Rey de las Redes' tiene un doble propósito. Por un lado, poner en valor las acciones sencillas pero efectivas que muchos comercios ya realizan en redes sociales, mostrando que la digitalización está al alcance de todos; y captar nuevos participantes para la vertiente formativa del proyecto, que ofrece cursos online gratuitos y asesoramiento personalizado en comunicación digital.

La concejala de Comercio de Torrelavega, Cristina García Viñas, ha explicado que la intención es que esta iniciativa sirva para motivar a otros comerciantes "mostrando ejemplos reales de digitalización y los beneficios que implementarla tiene para aumentar la visibilidad y el volumen de ventas".

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, ha destacado los dos grandes problemas a los que en su opinión se enfrenta el comercio, el relevo generacional y la digitalización, y cómo las redes sociales pueden servir de catalizadoras.

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, ha indicado que el concurso nace "con una vocación inspiradora, para demostrar que las redes son una herramienta accesible y poderosa para dinamizar la ciudad desde los escaparates locales".

"Con 'El Rey de las Redes' queremos reconocer el esfuerzo de los comerciantes por adaptarse a los nuevos tiempos y comunicar de una forma más cercana, moderna y efectiva. Este concurso es también una oportunidad para visibilizar el talento que ya existe en nuestro comercio de proximidad", ha abundado.

CÓMO PARTICIPAR

Podrán participar todos los comercios de Torrelavega, de cualquier sector, que cuenten con perfil activo en al menos una red social (Instagram, Facebook o TikTok).

La inscripción es gratuita y se realizará del 12 al 18 de noviembre mediante un formulario online en el que deberán incluir una fotografía de su establecimiento y una breve descripción de su actividad o estrategia en redes.

El jurado, compuesto por representantes de la Cámara, el Ayuntamiento, la ADL y profesionales del ámbito de la comunicación, se reunirá el 19 de noviembre para seleccionar a los 10 comercios finalistas. Las publicaciones con los finalistas se difundirán a partir del 21 de noviembre en las redes oficiales del Ayuntamiento, la ADL y la Cámara de Comercio.

A partir de ese momento, la ciudadanía podrá votar durante seis días, hasta el 26 de noviembre, dando "Me gusta" o "??" a su comercio favorito en las publicaciones originales. El comercio que acumule más reacciones válidas será proclamado 'Rey de las Redes 2025'.

El comercio ganador recibirá un reportaje fotográfico profesional completo de su establecimiento -interior, exterior y productos- y una visibilidad especial en los canales de comunicación del Ayuntamiento, la Dirección General de Comercio, la ADL y la Cámara de Comercio. Además, será coronado oficialmente durante la Gala del Comercio e Industria de Torrelavega, que se celebrará el 15 de enero de 2026.

Todos los comercios participantes obtendrán una fotografía profesional individual y serán invitados al acto de la Gala.

El viernes 28 de noviembre se celebrará un evento de cierre y encuentro prenavideño con todos los comercios inscritos, en el que se anunciará oficialmente el ganador del concurso. La jornada incluirá una charla motivacional sobre comercio digital a cargo de una persona influyente en redes. Se trata de un encuentro informal que busca fomentar el networking, compartir experiencias y celebrar el dinamismo del comercio torrelaveguense.

DIFUSIÓN Y HASHTAGS OFICIALES

El Ayuntamiento, la ADL y la Cámara de Comercio difundirán toda la información del concurso en sus redes sociales, páginas web y medios locales, animando a los comercios y a la ciudadanía a participar activamente.

