Condenado a 16 años y medio de prisión por agresión sexual a su hijastra de 10 años

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 16 años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente en repetidas ocasiones a la hija de su pareja, de diez años, tomar imágenes de las relaciones, pedirle que se grabara desnuda y mostrarle vídeos pornográficos.

En una sentencia que no es firme, el tribunal le considera autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de dieciséis años, de un delito de elaboración de pornografía infantil y de un delito de exhibicionismo.

Además de la pena de prisión, le impone una medida de libertad vigilada durante diez años; le inhabilita para ejercer la patria potestad, tutela o curatela por un periodo de dieciocho años; también le inhabilita para trabajar con menores durante 35 años, y le prohíbe acercarse y comunicar con la menor por un periodo de 29 años.

En concepto de responsabilidad civil, le condena al pago de una indemnización de 20.000 euros a la niña por el daño moral que le ha ocasionado la agresión sufrida.

Según los hechos probados, el acusado aprovechaba "que en muchos momentos se hallaba al cuidado de la menor y se encargaba de acostarla por la noche en su dormitorio" para acometer las agresiones.

Así, "con intención de satisfacer su ánimo libidinoso, sometió a la menor a toda clase de actos sexuales a los que la misma no se oponía dada la relación análoga a la parental que mantenía con el acusado".

"Prevaliéndose de dicha relación, en decenas de ocasiones el acusado realizó a la menor tocamientos, la penetró vaginal y analmente, y la obligó a practicarle felaciones, conductas que repitió en numerosas ocasiones, hasta incluso dos o tres veces por semana", señala la sentencia.

Añade que la menor, "por su corta edad y por temor a las consecuencias de que se supieran tales hechos, no informó a nadie de lo que ocurría".

Además, dado que la niña "apenas comprendía la naturaleza de tales actos en los que se venía obligada a participar", el acusado "procedió a exhibirle películas pornográficas, requiriendo a su hijastra para que realizase las prácticas sexuales que se veían en tales vídeos".

También le pidió que se tomase a sí misma fotos y vídeos en los que apareciese desnuda, mostrando sus senos, nalgas y genitales o duchándose desnuda, lo que ella hizo. El propio acusado también grababa a la menor "mientras mantenía con ella las relaciones sexuales descritas".

ÉL RECONOCIÓ LA INTEGRIDAD DE LOS HECHOS

La Audiencia ha llegado al convencimiento de que el acusado cometió tales hechos en base a las pruebas que ha reunido y a que él los reconoció íntegramente durante la vista oral.

En primer lugar, el tribunal valora el "minucioso y detallado" relato de la niña, cuyo testimonio fue reproducido en el juicio. La Audiencia lo considera "claro, coherente y convincente", por lo que le otorga "plena credibilidad y verosimilitud".

Además, ese testimonio ha sido corroborado por los informes de los psicólogos del Equipo Psicosocial adscrito a los juzgados, que describen un escenario compatible con una vivencia de agresión sexual intrafamiliar.

Por otro lado, también corroboran la versión de la menor las muestras que le tomaron y que confirman la presencia de ADN de él en el cuerpo de ella, y las grabaciones de material pornográfico encontradas en el teléfono del acusado.

Por eso, la sala "está firmemente convencida, más allá de cualquier duda razonable, de que el procesado ejecutó sobre la niña de edad sensiblemente inferior a los dieciséis años los actos de contenido sexual que se han descrito, le ha exhibido películas de contenido pornográfico y le ha grabado tanto desnuda como manteniendo relaciones sexuales".