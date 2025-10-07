Condenan a un hombre a dos años de cárcel por arrancar dos dientes de un puñetazo a otro

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre que asestó un fuerte puñetazo en la boca a otro en Santoña y le arrancó dos incisivos superiores.

El juicio se señaló el pasado miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia cántabra, pero al inicio del mismo las partes alcanzaron un acuerdo. A través de él, la fiscalía, que inicialmente solicitaba cinco años de prisión, consideró la concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación del daño, dado que el acusado ya había indemnizado al agredido, y de dilaciones indebidas, pues los hechos tuvieron lugar en 2020.

El agresor reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de lesiones con deformidad, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia y de las atenuantes ya mencionadas.

La sentencia no le condena por responsabilidad civil, ya que la víctima renunció expresamente al haber sido indemnizada previamente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según los hechos probados, el acusado se acercó a un vehículo que se encontraba estacionado en una calle del municipio de Santoña y en cuyo interior, sentado en el lugar del copiloto, estaba un hombre al que increpó reclamándole un dinero.

En el curso de la discusión, el acusado "reaccionó violentamente y, con ánimo de menoscabar la integridad física" del otro, "le asestó un fuerte puñetazo en la boca". A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un corte vertical en el labio superior, pérdida de un incisivo y arrancamiento parcial de otro.