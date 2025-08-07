Condenan a San Vicente a abonar 6.000 euros de complementos salariales a un policía en prácticas

Archivo - Edificio y fachada del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

El fallo es firme y según CCOO se podría aplicar a otros ayuntamientos, como el de Santander

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a abonar los complementos salariales a un policía local en prácticas al que solo retribuyó con el sueldo base.

El fallo judicial, que es firme, obliga al Consistorio a pagar a este trabajador más de 6.000 euros. La resolución ha sido difundida este jueves por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria.

El sindicato ha detallado que este agente, durante su periodo de prácticas, solo recibió el sueldo base por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, que no le abonó las retribuciones complementarias, el complemento destino y el complemento específico.

La sentencia especifica el derecho del personal funcionario en prácticas a ser retribuidos por los mismos conceptos que los restantes miembros del Cuerpo, tal y como contempla la Ley cántabra de coordinación de Policías Locales.

Así, este agente reclamó los complementos salariales por vía administrativa al Consistorio, que en enero de este año desestimó la reclamación, por lo que el funcionario acudió a la vía judicial para insistir en su pretensión..

La ley de coordinación de policías locales de 2022 recoge expresamente que el personal funcionario en prácticas tiene derecho a percibir las retribuciones (sueldo, pagas y complementos) correspondientes al puesto de trabajo.

Pero, pese a que en este caso se ha de aplicar la ley del 2000, la sentencia apunta que ésta "ninguna limitación establece respecto a las retribuciones que deben recibir los policías locales en prácticas, especificando expresamente el derecho a ser retribuidos por los mismos conceptos que los restantes miembros del cuerpo".

Señala que el Consistorio no sólo ha aplicado una normativa que no estaba en vigor sino que además "hace una interpretación restrictiva de dicha normativa cuando, insistimos, la que es de aplicación no realiza limitación alguna respecto al derecho al precio íntegro de todos los conceptos".

Por ello, el Juzgado estima la demanda del policía local y reconoce su derecho a cobrar todos los complementos salariales, por lo que obliga al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a abonarle 6.023 euros, así como a pagar las costas judiciales.

SENTENCIA EXTENSIBLE A OTROS AYUNTAMIENTOS

Desde CCOO han criticado que, "de nuevo, una administración malgasta el dinero público acudiendo a los tribunales con casos que se podrían resolver mucho antes" y ha lamentado que esta vez sea por un funcionario que "vela por la seguridad y protección de los vecinos y al que el Consistorio no ha valorado su dedicación profesional e injustamente no se le ha pagado lo que legalmente le corresponde".

Para la federación sindical, la sentencia es "extensible" a otros ayuntamientos donde, asegura, se están produciendo situaciones "idénticas o similares", como -apunta- el de Santander. "La sentencia deja claro que el Ayuntamiento demandado ha aplicado una normativa que no es la que se encontraba en vigor", ha añadido.

CCOO ha lamentado que los alcaldes "prefieran acudir a los tribunales antes que atender las justas reclamaciones en material salarial de su personal" y, con ello, "atasquen de forma innecesaria los juzgados de lo social y de lo contencioso administrativo con casos que son perfectamente evitables".

En el caso de San Vicente, el sindicato ha indicado que ya avisó a la alcaldesa, Charo Urquiza, en la mesa de negociación celebrada en diciembre, pero al "no atender nuestra reclamación, no nos quedó otra vía que acudir a la justicia, que ahora nos ha dado la razón", han apuntado desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.